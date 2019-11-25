"До ср*ки ваші реформи!" Дроздов назвав Зеленського "агентом внутрішньоукраїнської вати"

Президент України Володимир Зеленський не здає Донбас, а проштовхує інтереси глави РФ Володимира Путіна по поверненню України під крило Росії.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український журналіст Остап Дроздов. За його словами, Путін не хоче, щоб Україна формально втратила державність, йому достатньо, щоб вона була незалежною, суверенною, самостійною, але проросійською.

"Можливо, Зеленський щиро любить Україну, але його Україна – русифікована. Він став агентом внутрішньоукраїнської вати, безкаркасного населення, яке спить і бачить себе в рускому мірі, на ювілеях Надії Кадишевої, на російських фестивалях, в російському кіно, російською театрі, в серіалах про Підмосков'я. Тому Зеленський не здає Донбас, а допомагає Путіну зробити Україну проросійською державою", – впевнений він.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

На його думку, така країна може існувати сотні років, посміхатися і бути в вишиванках, але це все не матиме ніякої цінності.

"Немає прощення, якщо буде існувати Україна, де калічать українську мову, висміюють українську пам'ять, знищують український дух. Генерально все зводиться до одного-єдиного питання: до дупи всі ваші "реформи", якщо ви будуєте поліпшену, тюнінговану, лібералізовану Росію під назвою "братня Україна", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами генерала-майора запасу Збройних сил України Володимира Гаврилова, Росія шукає привід піти з України "зберігши обличчя", оскільки не має можливості довго підтримувати війну на Донбасі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.