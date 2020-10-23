Цінуємо як Україну, так і Росію, – Цепкало у Шустера відмовилася визнати окупацію Криму
Дружина і лідер штабу білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка відмовилася визнати окупацію Криму Росією.
Під час включення по відеозв'язку в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 23 жовтня, ведучий попросив її озвучити свою позицію щодо агресії РФ в Україні.
"Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання звільнити країну від окупації Лукашенка", – уникла відповіді Цепкало.
Вона заявила, що Білорусь лише готова "бути майданчиком переговорів".
"Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією", – додала вона, заявивши, що для неї головне "добросусідські відносини" з двома державами.
При цьому вона захотіла, щоб українська влада не підтримувала режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 вересня в Мінську пройшла "інавгурація" незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні. Не обійшлося без силових методів розгону, водометів і поранених серед активістів. Сотні людей були затримані.
США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифікованими.