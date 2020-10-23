Цінуємо як Україну, так і Росію, – Цепкало у Шустера відмовилася визнати окупацію Криму

Дружина і лідер штабу білоруського опозиціонера Валерія Цепкала Вероніка відмовилася визнати окупацію Криму Росією.

Під час включення по відеозв'язку в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 23 жовтня, ведучий попросив її озвучити свою позицію щодо агресії РФ в Україні.

"Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання звільнити країну від окупації Лукашенка", – уникла відповіді Цепкало.

Вона заявила, що Білорусь лише готова "бути майданчиком переговорів".

"Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією", – додала вона, заявивши, що для неї головне "добросусідські відносини" з двома державами.

При цьому вона захотіла, щоб українська влада не підтримувала режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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