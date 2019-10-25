"Цинічно й огидно!" Забужко розкрила нахабні плани Німеччини на Україну

Німеччина має потребу в Україні як кваліфікованій білій робочій силі, оскільки населення держави до 2030 року скоротиться на 10 млн осіб.

Про це заявив один із високопоставлених німецьких чиновників у приватній розмові з українською письменницею Оксаною Забужко, про що вона розповіла "Фактам".

"Я своїм вухам не повірила. Тобто не тому не повірила, що в деяких політичних колах Німеччини така точка зору може існувати (це якраз для мене не новина, з тим же Штайнмаєром у мене була публічна сутичка в Берліні ще в травні 2014 року), а тому, що це абсолютно спокійно говорилося вголос – мені, українській письменниці! Неначе я мала цьому зрадіти – що вони моїй країні готують таку перспективу. Таке відчуття було, що работоргівець вербує собі союзника "з аборигенів", – підкреслила Забужко.

Вона додала, що, зважаючи на все, не тільки Росії потрібні українські трудові резерви, щоб освоювати тайгу та Колиму, а й за західним "поребриком" є зацікавлені.

"Особливо в тих країнах, де таємно воліють білих, а не смаглявих мігрантів. Так, це дуже цинічно й огидно. Але про це треба знати. І розуміти, що не кожен західний політик, який називає себе "миротворцем", бажає Україні добра", – зазначила письменниця.

"Коли на те пішло, для мене обидві стратегії програшні, капітулянтські. І коли онуки чекістів мріють використовувати мій народ для освоєння тундри, як це робили їхні діди минулого столітта, і коли його хочуть "кинути" на противагу "хвилі мігрантів з Азії та Африки, "заткнути" моїми земляками діри в "чорних кварталах" Берліна й Парижа. І зараз люди, яким ці стратегії вигідні, смикають українську владу за ниточки з обох сторін. Загалом, війна за Україну йде на всіх фронтах", – підсумувала вона.

Розкрито нахабні плани Німеччини на Україну УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко назвала "формулу Штайнмаєра", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

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