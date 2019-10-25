Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 10:54
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Цинічно й огидно!" Забужко розкрила нахабні плани Німеччини на Україну

3.5т Читати матеріал російською

Німеччина має потребу в Україні як кваліфікованій білій робочій силі, оскільки населення держави до 2030 року скоротиться на 10 млн осіб.

Про це заявив один із високопоставлених німецьких чиновників у приватній розмові з українською письменницею Оксаною Забужко, про що вона розповіла "Фактам".

Новини
"Накладемо на себе руки?" Забужко розгромила ідею миру з Росією

"Я своїм вухам не повірила. Тобто не тому не повірила, що в деяких політичних колах Німеччини така точка зору може існувати (це якраз для мене не новина, з тим же Штайнмаєром у мене була публічна сутичка в Берліні ще в травні 2014 року), а тому, що це абсолютно спокійно говорилося вголос – мені, українській письменниці! Неначе я мала цьому зрадіти – що вони моїй країні готують таку перспективу. Таке відчуття було, що работоргівець вербує собі союзника "з аборигенів", – підкреслила Забужко.

Вона додала, що, зважаючи на все, не тільки Росії потрібні українські трудові резерви, щоб освоювати тайгу та Колиму, а й за західним "поребриком" є зацікавлені.

"Особливо в тих країнах, де таємно воліють білих, а не смаглявих мігрантів. Так, це дуже цинічно й огидно. Але про це треба знати. І розуміти, що не кожен західний політик, який називає себе "миротворцем", бажає Україні добра", – зазначила письменниця.

"Коли на те пішло, для мене обидві стратегії програшні, капітулянтські. І коли онуки чекістів мріють використовувати мій народ для освоєння тундри, як це робили їхні діди минулого столітта, і коли його хочуть "кинути" на противагу "хвилі мігрантів з Азії та Африки, "заткнути" моїми земляками діри в "чорних кварталах" Берліна й Парижа. І зараз люди, яким ці стратегії вигідні, смикають українську владу за ниточки з обох сторін. Загалом, війна за Україну йде на всіх фронтах", – підсумувала вона.

Розкрито нахабні плани Німеччини на Україну

Розкрито нахабні плани Німеччини на Україну

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко назвала "формулу Штайнмаєра", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Оксана Забужко
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
12
Смішно
28
Цікаво
11
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Звездеть - не мешки ворочать. Если у украинцев появится возможность легальной работы в Германии - что тут плохого? Почему в Германии должны работать африканцы , а не украинцы? Отток населения , на сегодняшний момент наблюдается даже в странах Евросоюза (Польша,Чехия,Венгрия). Все хотят жить лучше сейчас, а не ждать обещаний про завтрашний день, от тех кто живет в Украине прекрасно сейчас. Возмущена она. Есть хорошая фраза от легендарного персонажа - Остапа-Сулеймана-Берта-Мария-Бендер-бея : "Не учите меня жить, лучше помогите материально."
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Такая вот судьба у нерабов любить неньку на расстоянии
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Такое чувство было, что работорговец вербует себе союзника "из аборигенов" И это чувство ее не обмануло. Такая малоросская гордыня - считать себя пупом Земли, только всем остальным на это пох, надо понимать реальные возможности и ситуацию.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Блоги / думки

ads pixel