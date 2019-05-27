"Цинічний бізнесмен!" Коломойський зробив несподівану заяву про Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає президента України Володимира Зеленського "цинічним бізнесменом".

"З ним палець у рот не треба класти. Жодних сентиментів. Якщо винен, то винен. Ніяких розмов, поблажок. Він сучасний, він якраз покоління 70-х, ближче до 80-х. Ось у мене сестра така, жорстка. Він дуже крутий", — сказав олігарх у інтерв'ю "УП".

За словами бізнесмена, незважаючи на це, у них досить гарні відносини.

Володимир Зеленський та Ігор Коломойський

"Але вони склалися протягом якогось тривалого терміну, останніх 7 років спілкування на тлі виробництва їхнього контенту, який транслювався у нас. Нещодавно його дружина давала інтерв'ю, сказала, що були і сутички в цьому плані. Вони сварилися, так. Щось показали, щось не показали, якась ще була історія. Я не пам'ятаю подробиці. Він дуже зубастий. Дуже зубастий", — заявив Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський заявив, що на позачергових парламентських виборах підтримуватиме політичну партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, оскільки вони є друзями.

Щоправда, при цьому Коломойський наголосив, що симпатизує всім політичним партіям-учасникам, окрім "Блоку Петра Порошенка".

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