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27 квітня • оновлено в 13:49
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Ціна від $500 тисяч: Венедіктова приховала в декларації квартиру в Києві. Фото і відео

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не вказала в декларації квартиру на вулиці Круглоуніверситетська міста Київ, в якій проживає в даний час.

При цьому глава ОГП в декларації станом на 2020 рік повідомила, що її місце проживання в Харківській області, повідомляє "Радіо Свобода".

На питання журналістів, чому вона не внесла це житло, генпрокурорка відповіла, що у неї "все відображається як треба".

Будинок, де в Києві живе Венедіктова

Будинок, де в Києві живе Венедіктова

"Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж кажу, приватно-публічного житті – все відображаєтьсятаким чином, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід", – сказала вона.

Декларація

Декларація

Також Венедіктова не відповіла, придбала вона квартиру або ж орендує.

"А ви знаєте, що декларація публікується в конкретні дати. Якби я придбала це житло, ви б побачили моє придбання. Тому ви можете розуміти, що є різні механізми, коли і як люди проживають. Якби воно було в моїй власності, ви б побачили зміни в декларативному стані", – уникла прямої відповіді генпрокурорка.

Венедіктова виїжджає від будинку в Києві

Венедіктова виїжджає від будинку в Києві

Також біля цього будинку був помічений чоловік Венедіктової заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Денис Колесников.

Денис Колесников

Денис Колесников

Відзначається, що в будинку, де проживає Венедіктова є квартири за ціною від 500 і 750 тисяч доларів. Оренда ж обійдеться мінімум в 2,5 тисячі доларів.

Ціни на квартири в будинку

Ціни на квартири в будинку

Журналісти додали, що ще три тижні тому надіслали запит до ОГП про нерухомість Венедиктової та отримали таку відповідь: "Ваші запити від 1 і 21 квітня з приводу надання коментарів розглянуто. Інформуємо вас, що у зв'язку з завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедиктової І.В . поки провести інтерв'ю не представляється можливим. Як тільки виникне така можливість, вам буде повідомлено про неї додатково".

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурор Ірина Венедіктова забула вказати у своїй декларації швейцарський годинник Hublot вартістю в 10 тисяч євро. У зв'язку з цим, там пообіцяли звернутися з цього приводу в НАПКА.

Також Венедіктова задекларувала Porsche Cayenne, земельні ділянки, 13 банківських рахунків і будинок площею майже 400 кв.м.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Ірина Венедиктова
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс генерального прокурора України декларація
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Чего вы доколупались, ей "так надо" )
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гaдкий кoppупционный peжим.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Не пойман -не вор .Схемы пукнули в водичку.Шуму много- правды -0
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