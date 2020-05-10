Цимбалюк розкрив справжнє ставлення Росії до Зеленського

У Росії президента України Володимира Зеленського не сприймають як людину, готову до капітуляції. Також в країні-агресорці щодо нього зберігають негативну риторику, яка там застосовується щодо всіх проукраїнськи політиків.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів український журналіст, який працює власкором УНІАН в Москві, Роман Цимбалюк.

"У Москві його не вважають людиною, готовою капітулювати. І правда, він поки не зробив жодного кроку, який не можна відкотити назад. До речі, показово, що під час річниці перемоги Зеленського в другому турі російські пропагандисти називали його "президентом-нацистом". У зв'язку з цим знову повернуся до уроку історії в дитячому саду мого сина. Російським дітям нав'язують, що нацистів треба вбивати. Хотілося би, щоб це почув наш президент", – сказав він.

У той же час Цимбалюк висловив незгоду із занадто нейтральною риторикою глави української держави щодо ключових подій сучасності та подальших векторів розвитку.

Роман Цимбалюк ATR.ua

"Все-таки Боженька Україну любить і компенсує нам недолік якихось правильних рішень. Позиція нинішнього президента України – "між крапельками". Зеленський намагається уникати відповідей на найголовніші питання. Це стосується будь-якої теми. Начебто ми за НАТО, але при цьому у нас якась окрема думка. Днями він раптом став міркувати, хто ж винен у трагедії в Одесі 2 травня 2014 року. Дійсно, хто винен?" – обурився журналіст.

"Вона ж не трапилася сама по собі. Російські пропагандисти чомусь відраховують цю історію з початку пожежі в Будинку профспілок, хоча, напевно, їм правильніше було б вести відлік з моменту, коли проросійські бойовики напали на проукраїнський марш. Втім, я особисто переконаний, що все почалося 20 лютого – із захоплення українського Криму. Все інше стало наслідком. Однак наш президент на таких важливих моментах не акцентує увагу, щоб не загострювати кути", – додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Цимбалюк розкритикував нібито "аполітичну" позицію українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка, які дедалі частіше почали виступати з проросійськими месседжами. Він звернувся до них із запитанням, чому росіяни вбивають українців, якщо є "братнім народом".

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