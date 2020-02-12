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12 лютого • оновлено в 10:24
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Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас

5.1т
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Росія не закінчить війну на Донбасі в обмін на пуск води в окупований Крим. В такому разі про півострів доведеться забути назавжди.

Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк. Він додав, що для початку потрібно було б поцікавитися, що про обмін думають у РФ.

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За словами журналіста, відповідь Москви щодо води буде такою: "Так, беремо, і ви забуваєте про Крим назавжди".

"Щодо Донбасу – ще простішою: "Нас там немає, але ви повинні визнати окупаційні адміністрації", – спрогнозував Цимбалюк.

"Чому частина української влади думає, що Кремль у принципі готовий закінчувати війну, а тим паче йти з окупованих територій? На підставі чого роблять такі висновки? Може, тому що Володимир Зеленський в очах Путіна" побачив "бажання закінчити війну. Це аргумент", – зіронізував журналіст.

Роман Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас

Роман Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас

Скриншот

Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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Автор
Катерина Луговська
Теми
Анексія Криму Війна на дорогах
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
о Крыме Украине и так следует забыть навсегда , что же касается обмена Донбасса на подачу воды в Крым - то этого не будет , украинской власти верить нельзя , после получения полного контроля над Республиками им ничего не помешает прекратить подачу воды в Крым под надуманными предлогами !
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кресст Оксана, по шконку забейся, китайская прислуга))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Прежде чем начинать рассуждать по поводу какого-то мифического обмена Донбасса на воду, нужно понять простую вещь - Россия никогда не предаст Донбасс и не позволит Украине "окончательно решить вопрос" с Донбассом силой. Неужели Украина не поняла это за столько лет?
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Новиков Алек
Новиков Алек
для начала нужно было бы поинтересоваться, что об обмене думают в России. - укру уже в сотый раз посылают на куй со своей водой -цымбалюк не ужели не понятно -засуньте свою воду себе в попу
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