Росія не закінчить війну на Донбасі в обмін на пуск води в окупований Крим. В такому разі про півострів доведеться забути назавжди.

Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк. Він додав, що для початку потрібно було б поцікавитися, що про обмін думають у РФ.

За словами журналіста, відповідь Москви щодо води буде такою: "Так, беремо, і ви забуваєте про Крим назавжди".

"Щодо Донбасу – ще простішою: "Нас там немає, але ви повинні визнати окупаційні адміністрації", – спрогнозував Цимбалюк.

"Чому частина української влади думає, що Кремль у принципі готовий закінчувати війну, а тим паче йти з окупованих територій? На підставі чого роблять такі висновки? Може, тому що Володимир Зеленський в очах Путіна" побачив "бажання закінчити війну. Це аргумент", – зіронізував журналіст.

Роман Цимбалюк розгромив ідею обміну Криму на Донбас Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що подача води в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу може стати "допустимим компромісом".

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