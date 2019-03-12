"Цілуються в ясна": в Раді увімкнули "розмову Тимошенко і Коломойського"

На засіданні у Верховній Раді України продемонстрували запис телефонної розмови нібито між лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і українським олігархом Ігорем Коломойським.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, який прокрутив аудіо, під час виступу з трибуни парламенту заявив, що кандидат у президенти має публічно розповісти про фінансову співпрацю з олігархом, пише "УП".

"Сьогодні вся країна обговорює розмову між Юлією Володимирівною Тимошенко і Ігорем Валерійовичем Коломойським. І я хотів би, щоб ви почули це ще зараз", — заявив Герасимов й увімкнув на телефоні запис розмови.

Тимошенко і Коломойський

Під час демонстрації запису до трибуни підійшов нардеп від "Батьківщини" Олександр Абдуллін і заявив: "Артуре, ти придурок, просто придурок. Подумай, що ти зараз робиш на всю країну".

Але Герасимов на це не звертав уваги, незважаючи на вигуки і з залу парламенту.

"Ще раз повторю. Сьогодні вся країна обговорює цей запис. Але для нас у цьому записі немає нічого нового, тому що він демонструє те, що ми і так добре знаємо. У Ігоря Коломойського є два кандидати на виборах — це Зеленський і Тимошенко", — заявив він.

Нардеп зазначив, що у Тимошенко з Коломойським давні зв'язки, а також додав, що хоча походження запису незрозуміле, достовірність його для нього не викликає сумніву.

УП

"Він вкотре показує подвійні стандарти — публічно нещирі погрози олігархам, а за лаштунками цілування в ясна. Суспільство втомилося від вашої постійної брехні, Юліє Володимирівно, як старого політика. Ви вже 25 років боретеся з олігархами. Починали з Лазаренком, а продовжуєте з Коломойським", — сказав представник БПП.

Герасимов додав, що його фракція вимагає публічного звіту про фінансові домовленості Тимошенко з Коломойським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Коломойський відзначав свій день народження в Швейцарії. На його 55-річчі побували олігархи, народні депутати України, підлеглі й впливові друзі.

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