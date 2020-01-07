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7 січня • оновлено в 22:42
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"Ці озброєння потрібні нам!" Зеленський захотів військової допомоги від Німеччини

3.6т
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Президент України Володимир Зеленський сподівається на отримання військової допомоги від Німеччини.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС. Дипломат підкреслив, що українські фірми часто намагаються домовитися з німецькими підприємствами про постачання зброї, але з "політичних мотивів" підписати контракти не вдавалося.

"Лише кілька країн у світі надають військову підтримку Україні. Німеччина – один з найпотужніших експортерів зброї в світі, незважаючи на мирну зовнішню політику. Ці озброєння потрібні і нам", – заявив Пристайко.

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"Кожен раз, коли наші фірми намагаються укласти контракти з німецькими підприємствами, ці домовленості зриваються в останній момент з неочевидних, ймовірно політичних мотивів. Ми сподіваємося, що в майбутньому це зміниться. Просто проаналізуйте, куди Німеччина експортує зброю. Чому не нам? Ми може і недосконала, але цілком демократична держава, яка змушена захищатися. Не можна це не враховувати", – додав міністр.

Зеленський і Меркель

Зеленський і Меркель

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про затримку військової допомоги Україні. Це сталося після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Військова допомога Україні
Особи
Ангела Меркель Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Наверное потому, что они не хотят, чтобы эти вооружения вдруг оказались в руках каких-нибудь европейских радикалов?
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Он Алекс, что, таблетка не помогает? Ну съешь ещё парочку. Или перечитай заметку.
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Он Алекс
Он Алекс
Крым Андрей, Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
3алупу на клоунский колпак, а не сброя от Германии)))
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1
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Он Алекс
Он Алекс
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы...)
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1
1
Ку Алексей
Ку Алексей
Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод
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2
1

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