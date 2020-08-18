Цепкала, який вибачався за "громадянську війну" в Україні, не пустили з Києва до Польщі

Колишнього претендента на пост президента Білорусі Валерія Цепкала разом з сім'єю не пустили на борт літака, що летів з Києва до Варшави.

Про це він повідомив РИА Новости. Політик не виключав, що після Польщі попрямує до Литви.

Вилетіти з України Цепкало планував разом з дружиною і дітьми рейсом польської авіакомпанії LOT.

"Ми не змогли потрапити на літак LOT. Представник авіакомпанії радився з кимось із своїх начальників. В результаті було сказано, що наші документи не підходять для того, щоб потрапити до Польщі", – розповів він.

Політик уточнив, що у нього і родини є діючі шенгенські візи та лист від головного санітарного лікаря Польщі, який дозволяє не відбувати карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти у Києві змусили Валерія Цепкала вибачатися за свої слова про "громадянську війну" на Донбасі. Він заявив, що це була помилка і пообіцяв написати відповідний пост у Facebook.