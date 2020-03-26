Моя позиция по законопроекту 3260.
Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому.
Но цена такого решения - амнистия по всем делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с Приватбанком. А еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру.
В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными. Это были политические расправы с оппонентами Петра Порошенко. НБУ использовали как дубину – и прикрывали все это слоганом про "реформы", "независимость НБУ" и "очистку банковской системы".
После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным.
МВФ вроде как был не против.
Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной.
На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью.
И теперь появляется законопроект 3260, который списывает все вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом исключительно дела Коломойского.
Я должен на это согласиться?
Краткий смысл законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения". Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально.
Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву и ее команду по делам 2014-2016 гг.
Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ – ищите коррупционные возможности.
Я не понял, это достаточно инвестиционно привлекательно или еще нет?
Получается так: под предлогом дела Коломойского Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы.
Следующий шаг – право НБУ выдать индульгенцию Свинарчуку?
Я за продолжение сотрудничества с МВФ.
Но на других условиях.
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