Моя позиция по законопроекту 3260.

Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение "Приватбанка" Коломойскому.

Но цена такого решения - амнистия по всем делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с Приватбанком. А еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру.

В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными. Это были политические расправы с оппонентами Петра Порошенко. НБУ использовали как дубину – и прикрывали все это слоганом про "реформы", "независимость НБУ" и "очистку банковской системы".

После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным.

МВФ вроде как был не против.

Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной.

На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью.

И теперь появляется законопроект 3260, который списывает все вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом исключительно дела Коломойского.

Я должен на это согласиться?

Краткий смысл законопроекта 3260 такой: Нацбанк, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Кабмин получают право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего "профессионального суждения". Это "суждение" нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально.

Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву и ее команду по делам 2014-2016 гг.

Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ – ищите коррупционные возможности.

Я не понял, это достаточно инвестиционно привлекательно или еще нет?

Получается так: под предлогом дела Коломойского Нацбанк хотят наделить правами финансового НКВД. Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы.

Следующий шаг – право НБУ выдать индульгенцию Свинарчуку?

Я за продолжение сотрудничества с МВФ.

Но на других условиях.

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