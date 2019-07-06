"Це особлива подія": Порошенко дав важливі поради Зеленському перед самітом Україна-ЄС

В понеділок, 8 липня, у Києві пройде XXI саміт Україна-ЄС, на якому зберуться керівники Європейського Союзу та президент Володимир Зеленський.

Ця подія матиме велику символічність і особливе значення, адже в результаті саміту лідери мали б конвертувати унікальну підтримку президента Зеленського суспільством в унікальну програму інтеграції для України. Все інше не відповідало б найкращим інтересам обидвох сторін, написав у статті для Еuobserver п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Цей саміт може стати відправною точкою і створити амбітні рамки для розвитку відносин Україна-ЄС на найближчі п’ять років. Останні п’ять ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли нам посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги на шляху реформ. Навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів", – впевнений Порошенко.

Він також нагадав, що для президента Дональда Туска та президента Жана-Клода Юнкера цей саміт стане крайньою політичною подією високого рівня з Україною, що робить його особливо значущим.

Петро Порошенко, Дональд Туск та Жан-Клод Юнкер medium.com

"Туск та Юнкер є великими друзями нашого народу і справжніми батьками-засновниками нових відносин Україна-ЄС, які ґрунтуються на політичній асоціації та економічній інтеграції. Будемо сумувати за українською мовою президента Туска і тонким гумором президента Юнкера. Це той випадок, коли новий друг точно не кращий за двох старих", – переконаний Порошенко.

За його словами, липневий саміт позначиться п’ятою річницею укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Вона має хороший результат, адже Україна б’є нові рекорди експорту своїх товарів та послуг на європейський ринок, збільшивши частку ЄС у своїй зовнішній торгівлі до 42%.

"Надалі нам потрібне непорушне спільне прагнення до єдності та солідарності в контексті триваючої російської агресії проти України. Більше санкцій, ширші за обсягами та більш ефективні за впливом, включаючи невизнання російських паспортів. Останні ініціативи доброї волі щодо припинення вогню та довгоочікуваного розмежування в Станиці Луганській не отримали зустрічних жестів з боку Росії. Навпаки, лише в червні Україна втратила 11 військовослужбовців і близько 80 було поранено", – нагадав п'ятий президент України.

На його думку, потрібні спільні підходи до просування ініціативи України щодо розгортання багатонаціональної місії під егідою ООН на Донбасі, а також подальший тиск на Кремль по звільненню українських громадян, які незаконно утримуються в Росії. Порошенко також закликав президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ і активніше залучати ЄС до протидії російській ескалації в Керченській протоці та Азовському морі.

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"Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права, не звільнила 24 українських військовослужбовців і не повернула 3 судна. Формула перемоги на найвищому рівні — "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" має бути потужним сигналом для нового керівництва України та ЄС на наступні роки", – підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через обстріл медиків на Донбасі Порошенко, закликав США посилити тиск на Росію.

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