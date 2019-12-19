Це зрада: Жебрівський розгромив ідею відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО

Після "націоналізації" українських підприємств на окупованих територіях окупаційною владою відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО є не що інше як зрада державних інтересів України. Тому міністру закордонних справ Вадиму Пристайку краще зайнятися міжнародними відносинами, а не озвучувати подібні ініціативи.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

Реагуючи на висловлене міністром Пристайком припущення щодо можливого відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО, Жебрівський нагадав, за яких умов це сполучення було припинено.

"Перевезення товарів залізницею між підконтрольними територіями і ОРДЛО зупинилося після так званої блокади під назвою "торгівля на крові". До цього, до 2017 року, в ОРДЛО були підприємства, які мали українську юрисдикцію і сплачували податки не там, а в український бюджет. Наприклад, деякі металургійні заводи, шахти - як приватні, так і державні. І продукція, яку вони виробляли, ввозилася в Україну. Тобто тоді ми не змушені були купувати антрацитове вугілля з Росії чи платити за вугілля з Донбасу, вивезене через Ростовську область. Ми купували українське вугілля - втричі дешевше, ніж зараз. Тоді таке транспортне сполучення було логічним і вигідним", - нагадав Жебрівський.

Він також підкреслив, що вже тоді продукцію підприємств, які не мали української юрисдикції і не сплачували податків до українського бюджету, перевозити залізницею було заборонено. За словами Жебрівського, залізниця використовувалася виключно для забезпечення українських підприємств на окупованих територіях необхідними матеріалами і для вивезення з ОРДЛО їх продукції.

"Після організованої окремими особистостями блокади, росіяни "націоналізували" ці підприємства і передали їх в управління Курченку. І якщо пан Пристайко зараз хоче забезпечити залізничні перевезення - що саме він збирається перевозити? Він збирається відновити чи започаткувати економічні стосунки підприємств тимчасово окупованої території з великою Україною? Можливо, це також поступки після "нормандської зустрічі"? То поки не будуть повернуті "націоналізовані" окупаційною владою підприємства, говорити про якісь залізничні перевезення - це безперспективно. Це буде зрада, здача національних інтересів", - підкреслив Жебрівський.

Він також різко розкритикував можливе відновлення пасажирських перевезень без жодних гарантій безпеки.

"З 2014 року пасажирські перевезення зупинені. Як пан Пристайко уявляє собі відновлення руху пасажирських поїздів через лінію фронту? Яким чином сьогодні можна запобігти перевезенню в поїздах і електричках вибухонебезпечних предметів, зброї, інших речей? Як забезпечити безпеку?.. На моє переконання, пану Пристайку час вже ставати міністром закордонних справ, а не залишатися речником не зовсім офіційних осіб", - зазначив політик.

На уточнююче запитання журналіста щодо того, яких саме "не зовсім офіційних осіб" він має на увазі, Жебрівський назвав прізвище чинного керівника Офісу президента.

"Я так розумію, ініціатива щодо відновлення залізничного сполучення з ОРДЛО йде, швидше за все, від Андрія Богдана. Хоча я можу помилятися", - зазначив політик.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю "Уніан" вкотре припустив можливість відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольними територіями в Донецькій і Луганській областях. Вперше такі плани були озвучені влітку цього року: відповідні кроки були прописані у стратегії розвитку "Укрзалізниці" до 2025 року, яку Кабінет міністрів затвердив ще у червні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!