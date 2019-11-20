"Це жарт!" Данилюк виправдався за "роздачу" посад у Міноборони

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк зізнався, що жартома запропонував провідному спеціалісту з питань держави в Раді нацбезпеки США Олександру Віндману очолити Міністерство оборони України.

За його словами, він ніколи не мав повноважень робити такі пропозиції. Про це повідомляє Daily Beast.

Зокрема, Данилюк пригадав, що одного разу розмовляв із Віндманом щодо цієї посади. Це відбулося під час їхньої бесіди про те, як вони мешкали неподалік один від одного ще за часів СРСР.

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Олександр Данилюк і Олександр Віндман

Екссекретар РНБО підкреслив, мовляв, жартома сказав підполковнику армії США, що той має влаштуватися міністром оборони в Україні.

"Ми обидва посміхалися й сміялися. Це був явно жарт", – зізнався він.

Водночас зауважив, що не зміг би серйозно пропонувати Віндману очолити вітчизняне оборонне відомство без безпосереднього погодження від президента Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підполковник армії США Олександр Віндман заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України. Про це він сказав під час відкритого слухання в Палаті представників у рамках розгляду справи про імпічмент лідера Штатів Дональда Трампа. Пропозиція, зокрема, надійшла від ексглави РНБО Олександра Данилюка.

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