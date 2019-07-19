"Це ж послання Путіна!" Клімкін назвав справжню причину паспортизації Донбасу

Ініціатива президента Росії Володимира Путіна щодо спрощеного надання російських паспортів українцям на Донбасі — це сигнал до обговорення федералізації України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на сторінці у Facebook, коментуючи скандальне рішення лідера Кремля.

"Це ж послання Путіна не тільки і не стільки нам, а й, насамперед, Заходу. Причому якраз напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: "Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати принаймні весь Донбас. І, врешті-решт, уся Україна є зоною нашого прямого впливу", — написав він.

Павло Клімкін

Водночас Клімкін зазначив, що Захід може дати згоду на реалізацію російського сценарію в Україні.

За його словами, ефективно протидіяти цьому можна лише в разі стратегічної і довірчої взаємодії України з нашими друзями та партнерами.

"І бачення стратегії ми повинні надати до того, як свій сценарій почне нав'язувати Росія", — підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабмін внесе чиновників Російської Федерації, які причетні до видачі паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР", до списку санкцій.

Українців, які отримали російське громадянство, можуть позбавити соціальних виплат і пенсій. Громадяни України вважають, що такий крок буде більш ніж справедливим.

У Євросоюзі також мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає на Донбасі.

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