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"Це ж послання Путіна!" Клімкін назвав справжню причину паспортизації Донбасу

3.4т Читати матеріал російською

Ініціатива президента Росії Володимира Путіна щодо спрощеного надання російських паспортів українцям на Донбасі — це сигнал до обговорення федералізації України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на сторінці у Facebook, коментуючи скандальне рішення лідера Кремля.

"Це ж послання Путіна не тільки і не стільки нам, а й, насамперед, Заходу. Причому якраз напередодні наших виборів. І це послання дуже просте: "Давайте обговорювати федералізацію України. Робити це потрібно на наших умовах. Росія хоче контролювати принаймні весь Донбас. І, врешті-решт, уся Україна є зоною нашого прямого впливу", — написав він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

Водночас Клімкін зазначив, що Захід може дати згоду на реалізацію російського сценарію в Україні.

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За його словами, ефективно протидіяти цьому можна лише в разі стратегічної і довірчої взаємодії України з нашими друзями та партнерами.

"І бачення стратегії ми повинні надати до того, як свій сценарій почне нав'язувати Росія", — підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Павло Клімкін Володимир Путін
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Заявление МИД Украины: "Киев выражает протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины, потому что порядочные оккупанты так не поступают."
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