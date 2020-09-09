"К власти пришли люди, которые не понимают, как функционирует государство".

Думаєте це цитата якогось опозиційного політика, на кшталт Олексій Гончаренко чи Володимир Ар'єв?

Ні, ви помиляєтесь. Це "явка з повинною" людини, яка допомогла Володимиру Зеленському прийти до влади, а потім рік щоденно висіла у нього на вусі.

"Це крах. Це крах економіки", – підсумовує недавній глава офісу президента Андрій Богдан в інтерв‘ю Дмитру Гордону..

"Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся". "Сейчас он говорит просто чушь". "Самое большое влияние на президента имеет Николай Тищенко". "В АП – дружное лизание (президента) до бронзового цвета". "Он не решает проблемы, он их откладывает".

Ну, і фактично підтвердив зрив спецоперації щодо "вагнерівців" верхівкою держави. Тягне на державну зраду.

Крапка

P.S. І не кажіть, що я вам сам про це не говорив два роки тому. Мені не вірите – послухайте три години "розкладання по полочках". Хоч і з нотками ревнощів до Єрмака, образ і обіцянками відплати.