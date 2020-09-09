Це "явка з повинною" людини, яка допомогла Зеленському прийти до влади
"К власти пришли люди, которые не понимают, как функционирует государство".
Думаєте це цитата якогось опозиційного політика, на кшталт Олексій Гончаренко чи Володимир Ар'єв?
Ні, ви помиляєтесь. Це "явка з повинною" людини, яка допомогла Володимиру Зеленському прийти до влади, а потім рік щоденно висіла у нього на вусі.
"Це крах. Це крах економіки", – підсумовує недавній глава офісу президента Андрій Богдан в інтерв‘ю Дмитру Гордону..
"Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся". "Сейчас он говорит просто чушь". "Самое большое влияние на президента имеет Николай Тищенко". "В АП – дружное лизание (президента) до бронзового цвета". "Он не решает проблемы, он их откладывает".
Ну, і фактично підтвердив зрив спецоперації щодо "вагнерівців" верхівкою держави. Тягне на державну зраду.
Крапка
P.S. І не кажіть, що я вам сам про це не говорив два роки тому. Мені не вірите – послухайте три години "розкладання по полочках". Хоч і з нотками ревнощів до Єрмака, образ і обіцянками відплати.