Богдан дав інтерв'ю щодо Зеленського та "Слуг народу". Фото: ОПУ.
"К власти пришли люди, которые не понимают, как функционирует государство".
Думаєте це цитата якогось опозиційного політика, на кшталт Олексій Гончаренко чи Володимир Ар'єв?
Ні, ви помиляєтесь. Це "явка з повинною" людини, яка допомогла Володимиру Зеленському прийти до влади, а потім рік щоденно висіла у нього на вусі.
"Це крах. Це крах економіки", – підсумовує недавній глава офісу президента Андрій Богдан в інтерв‘ю Дмитру Гордону..
"Владимир Александрович вообще не понимает, куда мы катимся". "Сейчас он говорит просто чушь". "Самое большое влияние на президента имеет Николай Тищенко". "В АП – дружное лизание (президента) до бронзового цвета". "Он не решает проблемы, он их откладывает".
Ну, і фактично підтвердив зрив спецоперації щодо "вагнерівців" верхівкою держави. Тягне на державну зраду.
Крапка
P.S. І не кажіть, що я вам сам про це не говорив два роки тому. Мені не вірите – послухайте три години "розкладання по полочках". Хоч і з нотками ревнощів до Єрмака, образ і обіцянками відплати.
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