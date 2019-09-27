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27 вересня • оновлено в 18:38
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На прикладі "Слуги народу": Томенко закликав посилити вимоги до нардепів

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Приклад президентської партії "Слуга народу" показує, що в Україні необхідно значно посилити вимоги до підбору кандидатів у народні депутати.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи слова глави Офісу президента України Андрія Богдана про "психічно хворих людей" у "Слузі народу".

"Це ще раз підтверджує тезу – ми колись говорили, що треба психологічну або психіатричну експертизу проходити при реєстрації кандидата в депутати", – зазначив політик.

За його словами, "історія з "Слугою народу" змушує повністю переглянути закон про статус народного депутата і закон про вибори".

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Томенко нагадав, що він є автором законопроекту про обов'язковість вищої освіти для нардепів, який так і не був прийнятий.

"Це абсурд, якщо людина не має базових знань і стає депутатом. Щоб стати помічником депутата, треба бути як мінімум магістром, а щоб стати депутатом, можна мати три класи. Це нерозумно. Я розумію, що "трускавецькі курси" знамениті – десь рівня Сорбонни або Гарварда, але все одно, як практика показує, їх замало, щоб ставати депутатом", – заявив він.

"Очевидно, ця історія змушує нас прописати більш жорсткі, більш чіткі вимоги до підбору кандидатів у депутати і до відповідальності. Відповідає партія, вона підбирає цих людей", – підкреслив Томенко.

На прикладі "Слуги народу": Томенко закликав посилити вимоги до нардепів

facebook.com/sluganarodu.official

Як писав OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан дав резонансну характеристику парламентській фракції "Слуга народу": "Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особи
Андрій Богдан Микола Томенко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Махов Макс
Махов Макс
Одна вища освіта, два загранпаспоптм, дві, чотири. Бгггааааа
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