"Це все неправда!" Мажорка з партії Зеленського відреагувала на скандал із виключенням

Тусовщиця з Києва Ірина Панченко, яка займала 73 місце в партійному списку президентської партії "Слуга народу", дала інтерв'ю після її гучного виключення з політсили.

Із дівчиною поспілкувалося видання "Страна", яке й опублікувало матеріал про неї, що викликав бурхливу реакцію. Раніше Панченко від коментарів відмовлялася, проте цього разу відповіла на запитання журналістів.

Так, 25-річна юрист заявила, що підозри в тому, що для неї купили місце в партії, є необгрунтованими, а стаття про її життя – повна неправда.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

"Щоб дати мою позицію, потрібно повністю навпаки переписати вашу статтю. Вона не має до мене відношення", – сказала Панченко.

За словами дівчини, вона працювала в штабі партії "Слуга народу" і входила в її склад із моменту створення, з кінця 2018 року.

На запитання, чи проходила юрист співбесіду з головою партії Дмитром Разумковим чи подавала заявку на сайті, Панченко однозначної відповіді дати не змогла: "Я подавала заявку. Але оскільки я перебуваю в цій партії, мені запропонували. Тому що я там працюю".

Ірина Панченко Zrada Today

"Що ви маєте проти? Я, по-вашому, якось не підходжу в цю партію? Є якісь конкретні питання до мене? Що в мені не так?!" – продовжила вона.

Далі дівчина стала наполягати, що все ж заповнювала анкету на сайті, проте відмовилася відповісти, які три законопроекти написала в ній.

"А чому я вам повинна їх озвучувати? Я їх не вам подавала. Не ви ж мене відбирали. Будете ви мене кудись відбирати, я вам подам те, що ви скажете", – відповіла Панченко.

Відзначається, що після нетривалої розмови дівчина поклала слухавку і більше на дзвінки не відповідала.

Ірина Панченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" – Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

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За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

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Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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