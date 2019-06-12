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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Це все неправда!" Мажорка з партії Зеленського відреагувала на скандал із виключенням

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Тусовщиця з Києва Ірина Панченко, яка займала 73 місце в партійному списку президентської партії "Слуга народу", дала інтерв'ю після її гучного виключення з політсили.

Із дівчиною поспілкувалося видання "Страна", яке й опублікувало матеріал про неї, що викликав бурхливу реакцію. Раніше Панченко від коментарів відмовлялася, проте цього разу відповіла на запитання журналістів.

Так, 25-річна юрист заявила, що підозри в тому, що для неї купили місце в партії, є необгрунтованими, а стаття про її життя – повна неправда.

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Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

"Щоб дати мою позицію, потрібно повністю навпаки переписати вашу статтю. Вона не має до мене відношення", – сказала Панченко.

За словами дівчини, вона працювала в штабі партії "Слуга народу" і входила в її склад із моменту створення, з кінця 2018 року.

На запитання, чи проходила юрист співбесіду з головою партії Дмитром Разумковим чи подавала заявку на сайті, Панченко однозначної відповіді дати не змогла: "Я подавала заявку. Але оскільки я перебуваю в цій партії, мені запропонували. Тому що я там працюю".

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Zrada Today

"Що ви маєте проти? Я, по-вашому, якось не підходжу в цю партію? Є якісь конкретні питання до мене? Що в мені не так?!" – продовжила вона.

Далі дівчина стала наполягати, що все ж заповнювала анкету на сайті, проте відмовилася відповісти, які три законопроекти написала в ній.

"А чому я вам повинна їх озвучувати? Я їх не вам подавала. Не ви ж мене відбирали. Будете ви мене кудись відбирати, я вам подам те, що ви скажете", – відповіла Панченко.

Відзначається, що після нетривалої розмови дівчина поклала слухавку і більше на дзвінки не відповідала.

Ірина Панченко

Ірина Панченко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

  • Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" – Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

  • Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".

  • У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.

  • У виборчому списку партії опинився Дмитро Співак, якого пов'язують з головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

  • За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги народу" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.

  • В "Слузі народу" також засвітився блогер Макс Бужанський, відомий своєю критикою учасників протестів на Майдані в 2014 році. Стало відомо, що він був фігурантом 7 кримінальних проваджень.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Українці заслуговують знати правду!

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"Верховна Рада України
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Тырыщук Василий
Тырыщук Василий
І ця вже нікому "нічеВо не должна". Коротше, "умных к умным..."
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Скирда Женя
Скирда Женя
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
порохоботов осталось очень много. это как в гитлеровской германии нацистов после разгрома Германии. нужен закон о депорохоботизации
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