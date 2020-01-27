"Це воронка": Казарін пояснив невдачі команди Зеленського

З приходом до влади президента Володимира Зеленського, в Україні змінилася так звана етика Майдану, у якій країна жила останні п'ять років.

Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook журналіст Павло Казарін. На його переконання, процес створення команди нинішнього президента нагадував вир.

"Ця воронка засмоктувала найрізноманітніших людей – і тому на виході ми виявили клаптикову ковдру. Вона складалася з людей різних біографій і поглядів, етичних позицій і професійного досвіду. Тест Роршаха на новий лад – "розкажіть, які погляди у його фракції?", – написав він.

Володимир Зеленський

За словами Казаріна, тепер колишні волонтери сусідять з адвокатами СРСР, корупціонери – з антикорупціонерами, члени команди Азарова і Януковича – з людьми, які борються за європейські стандарти.

"Ноїв ковчег зайшов у парламент, поділив міністерства, почав давати інтерв'ю і вести Telegram-канали", – написав Казарін.

Він зазначив, що ті, хто у 2014 році виявився не при справах, отримали можливість переписати етичний стандарт, і саме тому у Раді так часто спалахують скандали.

"Бужанський називає ЗМІ, що підтримували народження нової України, – "одіозними". Дубінський таврує "соросят" у власній фракції. Глава Офісу президента називає протестні мітинги проплаченими. Радник секретаря РНБО лає "войовничу меншість". Тих, хто закликає захищати Україну, звинувачують у кровожерливості", – написав журналіст.

Він зазначив, що за президентства Петра Порошенка люди Майдану були не тільки серед його прихильників, а й серед противників. П'ятому главі держави нерідко дорікали в тому, що він зраджує і знецінює жертву тих, хто захищав Україну на вулицях і в окопах. Але при цьому контур етичного стандарту був незмінний.

Тоді, на переконання Казаріна, опис реальності був однозначним – Крим анексований, Росія – агресор, Небесна Сотня принесла себе в жертву країні, на Донбасі армія протистоїть вторгненню, "мир за будь-яку ціну" схожий на капітуляцію, втеча від імперії визначала квоти і обмеження, підтримку української мови і культури, естетика відокремлювалася від етики – а тому той, хто не міг відповісти на запитання про приналежність півострова, отримував червону картку і презумпцію недовіри.

"Ті, хто цією новою реальністю був невдоволений, тепер намагаються взяти реванш. Проросійські ЗМІ намагаються прикидатися респектабельними. Прорадянські люди таврують український наратив. Відповідальність за війну намагаються розділити між Києвом і Москвою. Слово "патріот" намагаються зробити іронічно-зневажливим.

Ревізіоністи передбачили для себе ешелоновану систему оборони. Будь-яку критику знецінюють звинуваченнями у "проплаченості". Всіх незгодних записують у табір "порохоботів". Будь-яку розмову про етику переводять на обговорення політичних пристрастей. "З нами не згодні лише корупціонери", – написав Казарін.

Він додав, що, найімовірніше, ставка робиться на коротку пам'ять українського народу. Потрясіння останніх років стерли у нього спогади про ту безодню, в яку провалювалася країна за Віктора Януковича.

"Найшвидше, в найближчий рік ми побачимо атаку цих хлопців на своїх же колег по владній команді. Всіх тих, кого кадровий вир Зеленського затягнув із табору Майдану в орбіту шостого президента країни. Їх атакуватимуть за зарплати, звинувачуватимуть в антинародних реформах і вимагатимуть замінити на міцних господарників. Нові старі дуже хочуть переробити країну під себе.

А ще вони дуже бояться програти вдруге", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що поки президент РФ Володимир Путін перебуває на посаді, Україні буде важко вести успішні переговори щодо Донбасу і переписати Мінські угоди.

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