Президент України Володимир Зеленський має позбутися всієї російської кадебешно-феесбешної спадщини в українських спецслужбах.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній російський політтехнолог і нинішній поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша. За його словами, саме вони у 2014 році здали український Донбас, не виконавши свою роботу на пунктах пропуску.

Вторгнення Росії на Донбас Обозреватель

"Від щирого серця бажаю Зеленському остаточно позбутися усієї російської кадебешно-феесбешної спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали до Києва: мовляв, "у нас все під контролем". Хто здав Донбас? Фсбшники в СБУшній шкурі, яких і сьогодні чимало на відповідальних місцях. Вони не виконали свою роботу, всіх пропустили, – спершу провокаторів, потім людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію "шахтарів", "відпускників" та "їхтамнєтів". Ось таке в результаті вийшло "все під контролем". тобто під російським", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса, Росія має всі можливості для реалізації відкритого військового вторгнення в Україну.

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