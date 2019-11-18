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18 листопада • оновлено в 17:15
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"Зеленський має їх позбутися!" Орлуша сказав, хто здав Донбас

4.9т
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Президент України Володимир Зеленський має позбутися всієї російської кадебешно-феесбешної спадщини в українських спецслужбах.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній російський політтехнолог і нинішній поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша. За його словами, саме вони у 2014 році здали український Донбас, не виконавши свою роботу на пунктах пропуску.

Вторгнення Росії на Донбас

Вторгнення Росії на Донбас

Обозреватель

"Від щирого серця бажаю Зеленському остаточно позбутися усієї російської кадебешно-феесбешної спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали до Києва: мовляв, "у нас все під контролем". Хто здав Донбас? Фсбшники в СБУшній шкурі, яких і сьогодні чимало на відповідальних місцях. Вони не виконали свою роботу, всіх пропустили, – спершу провокаторів, потім людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію "шахтарів", "відпускників" та "їхтамнєтів". Ось таке в результаті вийшло "все під контролем". тобто під російським", – резюмував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса, Росія має всі можливості для реалізації відкритого військового вторгнення в Україну.

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Автор
Катерина Іванова Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Андрій Орлов (Орлуша)
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Если президент Зеленский будет слушать всяких бывших политтехнологов и нынешних поэтов, то грош цена президенту Зеленскому в базарный день.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Что то брата Медовар,в последнее время много стало
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