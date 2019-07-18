"Це внутрішня справа України!" У Кремлі огризнулися на ідею Зеленського

У Кремлі вважають внутрішньою справою України ідею спростити видачу паспортів етнічним українцям у відповідь на аналогічний крок Росії для Донбасу.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави української держави Володимира Зеленського про видачу паспортів іноземцям.

"Ну, це внутрішня справа України, власне, як і внутрішня справа Росії ухвалювати рішення, які були формалізовані президентом, із підписанням відповідного указу. Ви знаєте, скільки прохань і звернень надходило зі згаданих регіонів України та самопроголошених республік, і ця тема піднімалася під час останньої прямої лінії. Ось, власне, вона давно зріла, тому реакція цілком обґрунтована", — сказав він.

Дмитро Пєсков

Прессекретар вважає, що ухвалене Путіним рішення про спрощення отримання громадянства аргументоване.

Крім того, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що до механізму надання другого громадянства етнічним українцям виникає безліч питань.

"Чомусь не написали, як будуть визначати "етнічного українця". Відразу безліч питань виникає. По батькові, по мамі, по прізвищу? Може, на емоційному рівні, як у Саакашвілі? Потрібна процедура, одним словом", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив отримання російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

У РНБО розповіли, що запланували у відповідь секретні заходи, подробиці яких захищені державною таємницею.

Зі свого боку Зеленський засудив рішення Путіна щодо паспортів РФ для жителів Донбасу.

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