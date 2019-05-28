"Це виклик": Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО

Новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони України, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк назвав своєю метою перетворити РНБО в ефективний стратегічний майданчик прийняття рішень.

Про це, як передає УП, він сказав у вівторок, 28 травня, на брифінгу в Києві, зазначивши, що Рада безпеки має стати "сильним аналітичним центром".

Данилюк додав, що останнім часом до питань нацбезпеки приєдналися питання енергетики та державних фінансів.

Він зазначив, що хоче зібрати "дуже сильну, потужну команду" і що він це робити вміє. "Це виклик, до якого я готовий", – наголосив Данилюк.

"Це буде сильний аналітичний центр, який буде пропонувати вищому керівництву держави для прийняття рішення на всі важливі теми", – сказав він.

Олександр Данилюк aif.ua

Нагадаємо, раніше Данилюк розповів, що команда президента України Володимира Зеленського не піде на дефолт. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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