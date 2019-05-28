ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Це виклик": Данилюк назвав головну мету роботи в РНБО

1.7тЧитати матеріал російською

Новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони України, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк назвав своєю метою перетворити РНБО в ефективний стратегічний майданчик прийняття рішень.

Про це, як передає УП, він сказав у вівторок, 28 травня, на брифінгу в Києві, зазначивши, що Рада безпеки має стати "сильним аналітичним центром".

Данилюк додав, що останнім часом до питань нацбезпеки приєдналися питання енергетики та державних фінансів.

Новини
"Більше нікому не довіряє": названі топ-чиновники за президента Зеленського

Він зазначив, що хоче зібрати "дуже сильну, потужну команду" і що він це робити вміє. "Це виклик, до якого я готовий", – наголосив Данилюк.

"Це буде сильний аналітичний центр, який буде пропонувати вищому керівництву держави для прийняття рішення на всі важливі теми", – сказав він.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

aif.ua

Нагадаємо, раніше Данилюк розповів, що команда президента України Володимира Зеленського не піде на дефолт. Він також анонсував подальшу співпрацю країни з МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатуру Данилюка на посаду секретаря РНБО називав глава Адміністрації президента Андрій Богдан. За його словами, Данилюк – фахівець, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
екс-міністр Олександр Данилюк
Місце
Україна
Теги
РНБОполітика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Устинова Ирина
Устинова Ирина
Oгpoмнoе спaсибo тoмy, ктo пoкaзал мне этoт сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3gngm5 Пpoсто пpойдя прocтoй oпрос полyчила пoчти пoлугoдовую зарплaту)) Пoльзyйтесь, покa eщe еcть вoзмoжнoсть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки