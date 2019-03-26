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Чому не з Путіним? Історик озвучив важливий нюанс зустрічі Бойка і Медведєва

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Кандидат у президенти України Юрій Бойко зустрівся з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, а не з президентом Росії Володимиром Путіним, або через свій низький політичний статус, або, щоб не дратувати українців.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив історик та блогер Юрій Гудименко. Він зазначив, що раніше українські проросійські політики намагались підняти собі рейтинг розмовами про звільнення українських політв`язнів Кремля, але їм це не вдалось.

"Можливо, ця зустріч відбулася з прем'єром, а не з президентом РФ, тому що завадив Бойко, – не за статусом йому зустрічатися з Путіним. Адже сам Медведчук і російський президент зустрічаються регулярно протягом десятиліть і ніхто не міг цьому завадити. Багато хто говорив, що перед першим туром виборів Бойко, Медведчук або ще якийсь відверто проросійський кандидат у Москві домовиться про звільнення наших полонених, щоб підняти собі рейтинг. Час до виборів в Україні ще є, але обміну досі не відбулося. Мабуть, це на краще, тому що така подія дуже підняла б рейтинги проросійських сил", – сказав він.

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Є також версія, що українські політики могли акцентувати увагу на зустрічі з Медведєвим, а не з Путіним, тому що у російського прем'єра антирейтинг серед українців нижчий ніж у президента РФ, зазначив Гудименко. Він пояснив, що Бойко з Медведчуком, можливо, хотіли під час цієї розмови підкреслити проросійську лінію, а не пропутінську.

Бойко та Медведчук у Москві

Бойко та Медведчук у Москві

ТАСС

"Можливо, мова про те, що для величезної кількості українців Путін – це подразник номер один. Багато громадян перебувають під впливом помилкової думки, що усі росіяни гарні, лише їх президент поганий і змушує їх робити негативні речі. Це неправда, звичайно, але для українців обличчя Путіна є подразником, ворожим персонажем. А от Медведєв такої сильної відрази не викликає, в Україні в нього значно менший антирейтинг. Тому, можливо, таким чином Бойко підкреслював проросійську лінію, але не пропутінську", – сказав блогер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав у Москву на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Також був присутній кандидат у президенти від партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрій Бойко. Він заявив, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

Водночас глава "Газпрому" заявив, що готовий провести переговори щодо укладення прямого контракту на постачання російського газу в Україну.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Юрій Гудименко
Місце
Україна
Теги
політикаУкраїнаРосія
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