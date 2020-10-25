Організатори опитування Зеленського відхрестилися від дітей-волонтерів

В організації, яка займається проєктом "П'ять запитань від Президента", перевіряють інформацію про те, що їхнє опитування проводять неповнолітні.

Про це OBOZREVATEL розповів координатор Артем Гагарін. "Ми зараз перевіряємо інформацію, яка з'являється в соцмережах, у Telegram-каналах про те, що там є неповнолітні. Якщо ці факти підтвердяться, у такому разі відповідальність буде нести соціологічна компанія, яка проводить опитування. Це їхня відповідальність", – говорить Гагарін.

На вигляд волонтеру немає і 16 років. Facebook Ірини Геращенко

Яка саме соціологічна служба проводить опитування, Гагарін не сказав, пославшись на те, що договір із нею укладала партія "Слуга народу".

"Що стосується вартості і хто проводив – все буде відомо пізніше, з'являться звіти в ЦВК, ви все побачите. Тому що вже різні цифри наводять. А в нас тільки в Києві по дві людини на дільниці ведуть опитування, а в інших містечках і селах такого немає, там тільки по одній", – говорить Гагарін.

Опитування проводять неповнолітні. Facebook Андрія Попика

Також він зазначив, що виникають скандали через опитування. "Люди не згодні, кричать. Я кажу, викликайте поліцію". Але поліція перевіряє й говорить, що все законно і порушень немає", – повідомляє Гагарін.

Уповноважений із прав дітей Микола Кулеба не в курсі того, що опитування проводять неповнолітні. "Тільки від вас почув. Давайте я перевірю це. Треба все перевіряти, тому що іноді і 18-річний виглядає як 12-річний", – сказав OBOZREVATEL Кулеба.

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