Організатори опитування Зеленського відхрестилися від дітей-волонтерів
В організації, яка займається проєктом "П'ять запитань від Президента", перевіряють інформацію про те, що їхнє опитування проводять неповнолітні.
Про це OBOZREVATEL розповів координатор Артем Гагарін. "Ми зараз перевіряємо інформацію, яка з'являється в соцмережах, у Telegram-каналах про те, що там є неповнолітні. Якщо ці факти підтвердяться, у такому разі відповідальність буде нести соціологічна компанія, яка проводить опитування. Це їхня відповідальність", – говорить Гагарін.
Яка саме соціологічна служба проводить опитування, Гагарін не сказав, пославшись на те, що договір із нею укладала партія "Слуга народу".
"Що стосується вартості і хто проводив – все буде відомо пізніше, з'являться звіти в ЦВК, ви все побачите. Тому що вже різні цифри наводять. А в нас тільки в Києві по дві людини на дільниці ведуть опитування, а в інших містечках і селах такого немає, там тільки по одній", – говорить Гагарін.
Також він зазначив, що виникають скандали через опитування. "Люди не згодні, кричать. Я кажу, викликайте поліцію". Але поліція перевіряє й говорить, що все законно і порушень немає", – повідомляє Гагарін.
Уповноважений із прав дітей Микола Кулеба не в курсі того, що опитування проводять неповнолітні. "Тільки від вас почув. Давайте я перевірю це. Треба все перевіряти, тому що іноді і 18-річний виглядає як 12-річний", – сказав OBOZREVATEL Кулеба.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL
У поліцію Волинської області надійшла скарга від громадян на незаконність проведення опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що будь-які опитування, зокрема й опитування президента Володимира Зеленського, біля виборчих дільниць після голосування не порушують закони України.
Нібито волонтерам, які допомагають проводити ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування, заплатять від 500 до 1000 грн за роботу.