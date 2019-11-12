"Це вендетта Коломойського!" У Порошенка зробили заяву про затримання Писарука

У партії "Європейська солідарність" заявили, що силові дії правоохоронців, спрямовані проти голови правління "Райфайзен банку", одного з колишніх керівників НБУ Олександра Писарука – це частина "вендетти", яку Ігор Коломойський оголосив банківській системі України.

Відповідна заява з'явилася на сайті пресслужби політсили. Парламентарі вважають це помстою професіоналам, які провели в Україні банківську реформу, визнану світовими фінансовими експертами однією з найуспішніших.

"Це банальна розправа з командою Валерії Гонтаревої за націоналізацію Приватбанку", - заявили у "ЄС".

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У партії додали, що попри те, що рішення про націоналізацію було ухвалене вже після звільнення Олександра Писарука з НБУ, "замовник" цієї спецоперації готовий відіграватися на будь-кому з команди реформаторів.

"Ми маємо констатувати той факт, що головна мета цієї справи – не правосуддя, бо вона носить виключно замовний політичний характер", - заявили у політсилі.

Як писав OBOZREVATEL, співробітники НАБУ прийшли з обшуками в офіс Райффайзен Банку. За попередніми данними, голову правління Олександра Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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