Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Це великий плюс": ветеран АТО оцінив перестановки Зеленського у ЗСУ

2.6т Читати матеріал російською

Призначення генерала Олександра Сирського, який був командувачем ООС, на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ є позитивним кроком.

Адже у 2015 році він зміг забезпечити виведення військових із Дебальцевського котла і не дав окупантам закріпитися на Світлодарській дузі, пише на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО Олександр Сурков.

Він нагадав, що взимку 2015 року Сирський був начальником штабу АТО. За словами Суркова, після того, як керівник сектора "С" Віктор Таран 10 лютого в розпал бойових дій приховав від командування втрату Лоогвиново – ключового пункту між Дебальцевим і "великою землею" – саме Сирський прибув на виступ, із решти резервів зібрав тактичну групу "БАРС" і особисто її очолив.

Новини
На Донбасі не бував? З'ясувалося, кого Зеленський призначив командувачем ОС

Олександр Сирський

Олександр Сирський

LIGA.net

"Повернути Логвинове групі не вдалося, надто добре там встигли закріпитися ті самі бурятські танкісти, але саме ця група, зберігши боєздатність, 18-19 лютого забезпечила виведення дебальцевського угруповання, а потім 20-21 лютого витримала кілька потужних штурмів російських військ, завдяки чому ми зберегли плацдарм на дебальцевському березі водосховища, відомий як Світлодарська дуга. Призначено командувачем Сухопутними військами. Це великий плюс", – пише ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Сирський же отримав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України, на якій він замінив Сергія Попка.

Нагадаємо, що Сирського на посаду командувача ОС 6 травня призначив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Бої за Вуглегірськ і Дебальцеве
Особи
Олександр Сирський Олександр Сурков
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
24
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel