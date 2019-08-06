"Це великий плюс": ветеран АТО оцінив перестановки Зеленського у ЗСУ

Призначення генерала Олександра Сирського, який був командувачем ООС, на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ є позитивним кроком.

Адже у 2015 році він зміг забезпечити виведення військових із Дебальцевського котла і не дав окупантам закріпитися на Світлодарській дузі, пише на своїй сторінці у Facebook ветеран АТО Олександр Сурков.

Він нагадав, що взимку 2015 року Сирський був начальником штабу АТО. За словами Суркова, після того, як керівник сектора "С" Віктор Таран 10 лютого в розпал бойових дій приховав від командування втрату Лоогвиново – ключового пункту між Дебальцевим і "великою землею" – саме Сирський прибув на виступ, із решти резервів зібрав тактичну групу "БАРС" і особисто її очолив.

Олександр Сирський LIGA.net

"Повернути Логвинове групі не вдалося, надто добре там встигли закріпитися ті самі бурятські танкісти, але саме ця група, зберігши боєздатність, 18-19 лютого забезпечила виведення дебальцевського угруповання, а потім 20-21 лютого витримала кілька потужних штурмів російських військ, завдяки чому ми зберегли плацдарм на дебальцевському березі водосховища, відомий як Світлодарська дуга. Призначено командувачем Сухопутними військами. Це великий плюс", – пише ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на його місце генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Сирський же отримав посаду командувача Сухопутних військ Збройних сил України, на якій він замінив Сергія Попка.

Нагадаємо, що Сирського на посаду командувача ОС 6 травня призначив п'ятий президент України Петро Порошенко.

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