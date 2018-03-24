"Це важливо": СБУ наблизиться до стандартів НАТО

Президент України Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з Днем народження, заявивши, що СБУ наблизиться до стандартів НАТО.
"Остаточна редакція нового закону "Про національну безпеку" передбачатиме запровадження цивільного парламентського контролю за діяльністю Служби", - процитував його слова прес-секретар Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
За словами Порошенка, стратегічною метою України є членство в НАТО.
"На мою думку і на думку наших партнерів, це важливо, аби повною мірою забезпечити відповідність закону стандартам НАТО, а членство в Альянсі – наша стратегічна мета", - підкреслив президент.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше Порошенко озвучив терміни вступу України в НАТО.