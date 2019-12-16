"Це узурпація!" Ватажки "Л/ДНР" накинулися на Зеленського через гучний законопроєкт

В "Л/ДНР" розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він вносить поправки до Конституції щодо децентралізації.

Так званий глава "МЗС ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що ці зміни нібито не мають нічого спільного з виконанням мінських домовленостей, передає ТАСС.

"Проєкт закону про внесення змін до конституції України в частині децентралізації влади, який було внесено днями до Верховної Ради України, який намагаються представити, як виконання Україною Мінських угод, це нова маніпуляція нових київських властей, що спрацьована в кращих традиціях порошенківського президентства", – поскаржився він.

Владислав Дейнего Скріншот

Дейнего додав, що проєкт виключає поняття "район" з адміністративно-територіального устрою. За його словами, Україна "через такі підкилимні дії намагається заблокувати особливий статус" Донбасу.

Володимир Зеленський - законопроєкт щодо децентралізації в Україні

У свою чергу, так звана глава "МЗС ДНР" Наталія Никонорова заявила, що поправки свідчать про спроби "узурпації влади".

"Внесений Зеленським проєкт – це спроба здійснити узурпацію влади за допомогою введення поняття представників президента – так званих префектів, які мають повноваження щодо призупинення дії будь-яких нормативно-правових актів, ухвалених місцевими радами", – зазначила вона.

Наталя Никонорова Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився текст проєкту, який пропонує зміни в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв вважає, що в законопроєкті Зеленського є небезпечна лазівка для подальшої федералізації України.

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