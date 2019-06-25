"Це тупо": Україні дорікнули за паніку через рішення ПАРЄ

Повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) оцінювалося як цілком ймовірне ще декілька місяців тому.

"Про високу ймовірність цього сценарію говорили ще взимку", – сказав OBOZREVATEL дипломат Богдан Яременко.

"Для нас це не було секретом. Список країн, які підтримають це рішення, був зрозумілий ще 2 місяці тому", – заявив він.

Засідання ПАРЄ, ілюстрація Life.ru

За словами дипломата, ця ситуація великою мірою стала можливою через дії або бездіяльність української делегації в ПАРЄ. Яременко підкреслив: на фоні пошуку винних "відсутня дискусія про те, чому це трапилося, чому наші аргументи не були почуті, чому Україна не змінює свою аргументацію, не може перебудовуватися в дипломатії протягом 5 років".

У цьому контексті дипломат зауважив, що аргумент у діалозі з Європою: "ми вас захищаємо, і ви нам зобов'язані до скону" – вже не працює.

Дипломат підкреслив: звинувачувати в тому, що трапилося, нового президента України, а також "нападати на Європу, яка продовжує політику санкцій, невизнання окупації Криму" – "це тупо".

"Загалом ситуація для України неприємна. Ми розуміємо, чому Росія була виключена з ПАРЄ – саме через напад на Україну. І зараз вона повертається. Але давайте скажемо прямо: Рада Європи не має повноважень закінчувати війну, Рада Європи не займається мирними переговорами. Це окрема організація, в рамках якої сталося те, що сталося. Але це не кінець світу", – констатував Яременко.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

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