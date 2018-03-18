Це цинічно і несправедливо! Вакарчук звернувся до народних депутатів

Відомий співак і музикант, лідер рок-групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчук закликав Верховну Раду за підтримки президента негайно скасувати закон про надання e-декларацій громадськими активістами.

Про це Вакарчук написав у своєму блозі на TwitterLonger, заявивши, що цей закон є "несправедливим і цинічним", а також виглядає як "помста політиків незалежним від них представникам громадянського суспільства".

"Саме ці активісти викривають зухвале розкішне життя деяких політиків, що навіть не соромляться жити невідповідно до власних офіційних доходів. Такий закон виглядає як звичайна помста цих політиків незалежним від них представникам громадянського суспільства", - написав Вакарчук.

"Панове Народні депутати! Вирішіть з ким ви: З купкою корупціонерів-"решал", чи з українським народом! І пам’ятайте вашої позиції люди не забудуть! Тож прийміть державницьке рішення. Клітка, в яку намагаються загнати громадянське суспільство, повинна бути знищена", - додав музикант.

Як писав "Обозреватель", раніше Вакарчук назвав 5 головних проблем України.