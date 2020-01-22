"Це труднощі перекладу": Арахамія "передумав" виступати проти законів ЄС

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував свою заяву про те, що Україні нібито слід відмовитися від політики гармонізації власного законодавства з Європейським союзом.

За словами нардепа, журналісти просто не зрозуміли його промову в Давосі через "труднощі перекладу". Відповідне відео опублікував журналіст Роман Кравець на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Арахамія "передумав" виступати проти законів ЄС Скріншот з відео

"Це вирвано з контексту. Або просто завдяки тому, що моя промова була англійською мовою, можливо, це просто труднощі перекладу. Це не відповідає дійсності. Партія "Слуга народу", особисто я "за" шлях до Європейського союзу", – заявив Арахамія.

Арахамія каже, что ВІН не ті МАВ на увазі, коли говорів про прізупінення приведення Законів України у відповідність із Законами ЄС # Davos2020 pic.twitter.com/OLanL1QJPf - Roman Kravets (@RomanKravets) 22 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства з Європейським союзом.

Замість цього необхідно створити "власні правила гри" і використовувати конкурентні переваги, вважає депутат. Про це він заявив під час виступу в Давосі.

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