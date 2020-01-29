"Це тільки початок": адвокати Порошенка ініціювали 14 позовів до суду через політичні переслідування

Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка подали 14 позовів до суду про відшкодування моральної шкоди.

Як зазначив керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань у блозі на "УП", у зв'язку з інспірованим посадовцями Офісу президента політичних переслідувань Порошенка (що стало відомо із скандальних плівок "Трубу прорвало") суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих.

Так, Головань зауважив, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Зокрема, стягнення моральної шкоди.

"Так за скаргами адвокатів п'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; Слідчих Національної поліції – 2.

І це тільки початок", – додав адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістки про виклик до суду слідчих установи.

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