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29 січня • оновлено в 14:26
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"Це тільки початок": адвокати Порошенка ініціювали 14 позовів до суду через політичні переслідування

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Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка подали 14 позовів до суду про відшкодування моральної шкоди.

Як зазначив керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань у блозі на "УП", у зв'язку з інспірованим посадовцями Офісу президента політичних переслідувань Порошенка (що стало відомо із скандальних плівок "Трубу прорвало") суддями постановлено 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності прокурорів і слідчих.

Так, Головань зауважив, що встановлена ухвалою слідчого судді протиправна бездіяльність прокурора або слідчого тягне за собою відповідальність держави. Зокрема, стягнення моральної шкоди.

"Це тільки початок": адвокати Порошенка ініціювали 14 позовів до суду через політичні переслідування

"Так за скаргами адвокатів п'ятого президента слідчими суддями встановлено фактів протиправної бездіяльності: прокурорів – 4; слідчих Державного бюро розслідувань – 6; службових осіб Національного антикорупційного бюро – 2; Слідчих Національної поліції – 2.

І це тільки початок", – додав адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що подав до Державного бюро розслідувань повістки про виклик до суду слідчих установи.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Ігор Головань Петро Порошенко
Місце
Україна
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Так называемые "адвокаты" сами подведут своего подопечного под статью. Это лишь вопрос времени и дело техники. Бежать надо Пете, пока не взяли в разработку, а не надеяться на продажных юристов.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Да на этой сviнье пробу негде ставить, какой моральный вред ему можно нанести? Где xряк и где мораль ))))
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