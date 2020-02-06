Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:18
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Це сигнал журналістам": Ткаченко зробив заяву щодо обшуків на "1+1"

3.1т
Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко заявив, що обшуки на телеканалі "1+1", проведені Службою безпеки України, є сигналом, щоб журналісти припинили розслідування.

Про це він повідомив у коментарі OBOZREVATEL. Так нардеп відреагував на інформацію, поширену у ЗМІ щодо того, що на комп'ютерах журналістів "1+1" були записи прослушки прем'єра Олексія Гончарука. На його переконання, навіть якщо записи там були, то це є журналістською роботою.

"Навіть якщо припустити, що на комп'ютерах були чи монтувались файли, то це напряму пов'язано з журналістською діяльністю. А от обшуки – це уже сигнал, щоб журналісти припинили свою розслідувальну діяльність", – зазначив Ткаченко.

Олександр Ткаченко зробив заяву щодо обшуків на "1+1"

Олександр Ткаченко зробив заяву щодо обшуків на "1+1"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, заявив, що, за його даними, "плівки Гончарука" монтували в приміщенні, яке раніше обшукали співробітники СБУ. Водночас про те, що обшук відбувався саме на телеканалі "1+1" глава держави нібито дізнався з допису в соцмережі нардепа від СН Олександра Дубінського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, у записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Гліб Іванов
Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
20
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nubis Roman
Nubis Roman
ага , приэтом этот же перец готовит закон о цензуре ... клоун президент , клоуны депутаты
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии.// Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь! --- https://shorturl.ca/poyas
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Коломойский звонит Зеленскому: -Вова, шо за дела? Какого хрена СБУ провела обыски на моём канале? -Шеф, я ничего не знал. Я кофе пил… с Бакановым.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги