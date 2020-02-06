"Це сигнал журналістам": Ткаченко зробив заяву щодо обшуків на "1+1"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко заявив, що обшуки на телеканалі "1+1", проведені Службою безпеки України, є сигналом, щоб журналісти припинили розслідування.

Про це він повідомив у коментарі OBOZREVATEL. Так нардеп відреагував на інформацію, поширену у ЗМІ щодо того, що на комп'ютерах журналістів "1+1" були записи прослушки прем'єра Олексія Гончарука. На його переконання, навіть якщо записи там були, то це є журналістською роботою.

"Навіть якщо припустити, що на комп'ютерах були чи монтувались файли, то це напряму пов'язано з журналістською діяльністю. А от обшуки – це уже сигнал, щоб журналісти припинили свою розслідувальну діяльність", – зазначив Ткаченко.

Олександр Ткаченко зробив заяву щодо обшуків на "1+1"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, заявив, що, за його даними, "плівки Гончарука" монтували в приміщенні, яке раніше обшукали співробітники СБУ. Водночас про те, що обшук відбувався саме на телеканалі "1+1" глава держави нібито дізнався з допису в соцмережі нардепа від СН Олександра Дубінського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спецслужба нагрянула в будівлю "1+1" у рамках розслідування прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За попередніми даними, у записі і монтажу можуть підозрювати журналіста Євгена Куксіна.

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