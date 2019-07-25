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Звільнення Кличка: юрист оцінив план Зеленського

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Розподіл повноважень міського голови Києва і голови міської державної адміністрації столиці – виправданий крок.

"Коли ці посади поєднуються в одній особі, виходить якась шизофренія або виконання одних функцій за рахунок інших", – сказав OBOZREVATEL юрист, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

"Я протягом багатьох років пропоную і підтримую саме такий крок. Це повинні бути різні посади – і з точки зору інтересів місцевого самоврядування, і з точки зору інтересів держави", – заявив він.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Facebook Кличко-мер

За оцінками юриста, головний плюс цього рішення такий: "Кожен займається своєю справою. Міський голова очолює місцеве самоврядування. Власне, в Києві, як і в інших містах, з'явиться місцеве самоврядування. А голова держадміністрації спостерігає за законністю і виконує функції, пов'язані з представництвом уряду в місті".

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Говорячи про потенційні ризики, Коліушко зауважив: "Головна небезпека – некоректно розділити повноваження, дати комусь більше повноважень за рахунок іншого. Але, якщо все зробити правильно, не зважати на персоналії, а діяти виключно з точки зору потреб управління, то, думаю, все "притреться" і все буде добре".

Нагадаємо: в розпорядження OBOZREVATEL потрапило звернення глави Офісу президента Андрія Богдана на адресу Кабінету міністрів про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Рішення аргументується статтею 118 Конституції України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Ігор Коліушко Віталій Кличко Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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