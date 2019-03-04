"Це ряджені": Захарова зробила різку заяву проти українців

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Україні політичні діячі зраджують власний народ.

"Драматизму сюди додала, звісно, злочинність і злочинна дурість, злочинна недбалість, злочинна байдужість українських політиків", — сказала вона в інтерв'ю "КП", коментуючи російсько-українські відносини.

На думку Захарової, в Україні "не знайшлося жодного серйозного політика, який би думав про країну глобально і діяв, виходячи з інтересів народу".

Марія Захарова "КП"

"Це ряджені. Це люди, які беруть зовнішні атрибути національної держави і, прикриваючись ними, проводять просто антиукраїнську політику. І це велика трагедія українського народу. А український народ різноманітний і великий. Це народ, який дав світу, зокрема нашому спільному простору, величезну кількість великих людей. Це і вчені, це і діячі культури, мистецтва, це полководці. Це великий народ. Але це народ, який був зраджений власними політиками", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст впіймав Захарову на жорсткому проколі через Україну, вказавши, що вона зламала всю логіку пропаганди Кремля.

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