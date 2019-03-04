|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Це ряджені": Захарова зробила різку заяву проти українців

13.5тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що в Україні політичні діячі зраджують власний народ.

"Драматизму сюди додала, звісно, злочинність і злочинна дурість, злочинна недбалість, злочинна байдужість українських політиків", — сказала вона в інтерв'ю "КП", коментуючи російсько-українські відносини.

На думку Захарової, в Україні "не знайшлося жодного серйозного політика, який би думав про країну глобально і діяв, виходячи з інтересів народу".

Марія Захарова

Марія Захарова

"КП"

Новини
"Фантазії та фейки": Захарова цинічно відбрехалася за збитий "Боїнг"

"Це ряджені. Це люди, які беруть зовнішні атрибути національної держави і, прикриваючись ними, проводять просто антиукраїнську політику. І це велика трагедія українського народу. А український народ різноманітний і великий. Це народ, який дав світу, зокрема нашому спільному простору, величезну кількість великих людей. Це і вчені, це і діячі культури, мистецтва, це полководці. Це великий народ. Але це народ, який був зраджений власними політиками", — підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст впіймав Захарову на жорсткому проколі через Україну, вказавши, що вона зламала всю логіку пропаганди Кремля.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
234
84
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
46
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Итоги-2017: топ-13 украинских стартапов, проявивших себя в ... - Ain https://ain.ua/2017/12/28/top-ukrainskix-startapov-2017/ 28 дек. 2017 г. - Уходящий год для украинской стартап-отрасли в целом выдался ... Украине и странах СНГ, а осенью его запустили на весь мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
"А украинский народ разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ." А прочитаешь здесь российских комментаторов (особенно силен "кугутский историк" Трубицын, так всё наоборот. Не знаешь кому и верить: и Захарова, и эти комментаторы исключительно образованные и порядочные люди😃.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zuk Vasiliy
Zuk Vasiliy
Она бы лучше о путине рассказала и всей компании приспешников и лизоблюдов, циников вроде ее самой, соловье, киселеве и прочих пропагандонов. Вот уж точно ряженные. Куда там Украинским политикам, они в сравнении просто дети.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги