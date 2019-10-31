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31 жовтня • оновлено в 18:32
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"Це розуміє навіть півень!" Яременко вибухнув погрозами через секс-скандал

11.9т Читати матеріал російською

Народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко вибачився з трибуни Верховної Ради за секс-скандал, який він спровокував. Водночас політик пригрозив кримінальною відповідальністю журналістам, які оприлюднили його особисте листування.

З гнівною промовою він виступив під час пленарного засідання 31 жовтня. Почав її Яременко зі слів вибачень перед своєю сім'єю.

"Перш за все хочу почати з вибачень перед тими, кому за останні пару днів я створив незручності та некомфортну ситуацію. Найперше це моя сім'я – вони не заслужили на це. Моя дружина – єдина людина у моєму житті, яка знає про мене все. Вона не має до мене претензій, бо знає все. Мають інші", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Після цього він також вибачився перед своєю фракцією і президентом, заявивши, що вони стали заручниками ситуації, а також перед виборцями.

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"Ви не заслужили, щоб вас втоптували в багнюку разом зі мною. Я прийму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення у моєму питанні. Я хочу вибачитися і перед своїми виборцями – ви не заслужили дивитися на все це", – сказав Яременко.

Далі в емоційному спічі він торкнувся моменту з тими, хто засудили його за секс-скандал, а також злили його у ЗМІ.

Секс-скандал Яременка

Секс-скандал Яременка

"Якщо у моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і закони – давайте! У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від трьох до семи років. Я не погрожую! Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні", – погрозливо сказав нардеп.

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"Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звісно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктує, висміює, перепощує крадені картинки – користуються краденим. Тому я б хотів поговорити про мораль, але не бачу, з ким. І це розуміє навіть півень Одещини. Я прошу вибачення у всіх, хто на це заслужив, і прошу – не судіть", – додав Яременко, не уточнивши, кого він має на увазі під "півнем".

Крім того, він висловив упевненість у тому, що секс-скандал не вплине на міжнародний імідж України. Підсумовуючи, Яременко наголосив, що для блага України міжнародною політикою треба займатися і розуміти її, а деяким нардепам – перестати їздити на пропагандистські передачі в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Он даже не заметил ,что решает собственные проблемы в рабочее время и за мой счет тоже .
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не дождетесь
не дождетесь
Зато как все быстро забыли про тему взяток в комитете ВР. Какие тарифы, какая продажа предприятий и земли?? Бородач и бл.ди-вот вам тема... жрите ((((
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Чувак! Ты не о том! Твоя ситуация, как хорошие наручники на запястье. Чем больше ты пытаешься вытянуть руку, тем сильнее они ее сжимают! Даже те, кому этот скандал был пофигу, сейчас им заинтересуются. Какой же ты дипломат?
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