"Це розуміє навіть півень!" Яременко вибухнув погрозами через секс-скандал

Народний депутат України від "Слуги народу" Богдан Яременко вибачився з трибуни Верховної Ради за секс-скандал, який він спровокував. Водночас політик пригрозив кримінальною відповідальністю журналістам, які оприлюднили його особисте листування.

З гнівною промовою він виступив під час пленарного засідання 31 жовтня. Почав її Яременко зі слів вибачень перед своєю сім'єю.

"Перш за все хочу почати з вибачень перед тими, кому за останні пару днів я створив незручності та некомфортну ситуацію. Найперше це моя сім'я – вони не заслужили на це. Моя дружина – єдина людина у моєму житті, яка знає про мене все. Вона не має до мене претензій, бо знає все. Мають інші", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

Після цього він також вибачився перед своєю фракцією і президентом, заявивши, що вони стали заручниками ситуації, а також перед виборцями.

"Ви не заслужили, щоб вас втоптували в багнюку разом зі мною. Я прийму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення у моєму питанні. Я хочу вибачитися і перед своїми виборцями – ви не заслужили дивитися на все це", – сказав Яременко.

Далі в емоційному спічі він торкнувся моменту з тими, хто засудили його за секс-скандал, а також злили його у ЗМІ.

Секс-скандал Яременка

"Якщо у моєї дружини немає до мене претензій, у кого є претензії? Претензії є у моралістів. Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль і закони – давайте! У цій країні існує закон, який захищає моє і кожного з вас особисте листування. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від трьох до семи років. Я не погрожую! Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні", – погрозливо сказав нардеп.

"Якщо ви хочете поговорити про мораль, то, звісно, красти погано. У мене вкрали моє листування. Але ще гірше користуватися краденим, перепродувати його. І ті, хто обсмоктує, висміює, перепощує крадені картинки – користуються краденим. Тому я б хотів поговорити про мораль, але не бачу, з ким. І це розуміє навіть півень Одещини. Я прошу вибачення у всіх, хто на це заслужив, і прошу – не судіть", – додав Яременко, не уточнивши, кого він має на увазі під "півнем".

Крім того, він висловив упевненість у тому, що секс-скандал не вплине на міжнародний імідж України. Підсумовуючи, Яременко наголосив, що для блага України міжнародною політикою треба займатися і розуміти її, а деяким нардепам – перестати їздити на пропагандистські передачі в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг було в його телефоні.

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