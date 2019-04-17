"Це провокація!" Жванія зробив заяву про заборону Порошенку залишати Україну

Екс-нардеп Давид Жванія заявив, що не подавав позов до суду про заборону президенту Петру Порошенку та іншим вищим посадовим особам (всього 180 осіб) залишати Україну.

У коментарі "Главкому" Жванія повідомив, що "це дурниця і фейк", який нібито запустили його опоненти.

"Я ніякої заяви в суд не подавав. Може це йде від тих, хто мене мучив і знущався весь цей час", - заявив він, запевняючи, що навіть буде голосувати на виборах за Порошенка.

"Тому цей позов просто проти моїх переконань. Це грамотна провокація", - стверджує Жванія.

Петро Порошенко

Як відомо, Жванія - колишній партнер екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

Нагадаємо, Мартиненко опинився під прицілом правоохоронних органіводразу декількох європейських країн. Один з епізодів стосується Швейцарії. Зокрема, припускають, що контрольована Мартиненком компанія отримувала "відкати" за сприяння чеській компанії Skoda JS у виграші тендерів ДП ​​"НАЕК "Енергоатом" протягом 2008-2012 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жванія через борги залишився без дорогого раритетного авто.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!