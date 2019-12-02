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2 грудня • оновлено в 22:07
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"Це провал": відомий АТОвець спрогнозував результат зустрічі Зеленського з Путіним

13.5т
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Ветеран війни на Донбасі Мирослав Гай висловив стурбованість перспективами запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

"Думаю, це буде провал (Зеленського. – Ред.). На мою особисту думку, професійний КВК-шник не може обіграти професійного спецслужбіста на цьому полі", – заявив Гай у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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На його думку, Зеленський не міг за такий короткий час підготуватися до обговорення з Путіним питань, пов'язаних із національними інтересами України.

"Путін – досвідчений гебіст. У нього за плечима велика кількість воєн: Абхазія, Осетія, Чечня, Сирія.... Він веде війну", – зазначив офіцер резерву.

Гай наголосив, що економіка і дипломатія для Росії – всього лише ще один засіб ведення війни.

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Ветеран АТО також визнав, що Зеленський у нього асоціюється з повною капітуляцією. Він нагадав про закупівлі електроенергії у Росії, про переслідування активістів (зокрема, про обшуки в Марусі Звіробій).

"Всі ці таємні телефонні переговори з Росією, заяви з боку "кварталівців" (наприклад, Сивохо), про те, що ми маємо прибирати КПВВ, запроваджувати повну амністію для бойовиків... Ось Медведчук вніс до Ради законопроєкт, з якого взагалі прибрав пункт, що найманці та окупаційні війська мусять забратися з окупованих територій... Все це стало можливим "завдяки" Зеленському. Тому що він пішов на шантаж Путіна", – пояснив Гай свою точку зору.

Очікується, що Путін і Зеленський вперше зустрінуться 9 грудня в Парижі

Очікується, що Путін і Зеленський вперше зустрінуться 9 грудня в Парижі

gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Мирослав Гай Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
переговори щодо Донбасу
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Это провал" ... Провал был в Иловайске и Дебальцево, а "Это" просто шопа ...
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фил филька
фил филька
гай твой провал случился еще на выборах президента))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Подарите Сявке Гаю кто нить пистолет, пусть почистит.
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