"Це провал": відомий АТОвець спрогнозував результат зустрічі Зеленського з Путіним

Ветеран війни на Донбасі Мирослав Гай висловив стурбованість перспективами запланованої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.
"Думаю, це буде провал (Зеленського. – Ред.). На мою особисту думку, професійний КВК-шник не може обіграти професійного спецслужбіста на цьому полі", – заявив Гай у програмі "Гостре питання" на ObozTV.
На його думку, Зеленський не міг за такий короткий час підготуватися до обговорення з Путіним питань, пов'язаних із національними інтересами України.
"Путін – досвідчений гебіст. У нього за плечима велика кількість воєн: Абхазія, Осетія, Чечня, Сирія.... Він веде війну", – зазначив офіцер резерву.
Гай наголосив, що економіка і дипломатія для Росії – всього лише ще один засіб ведення війни.
Ветеран АТО також визнав, що Зеленський у нього асоціюється з повною капітуляцією. Він нагадав про закупівлі електроенергії у Росії, про переслідування активістів (зокрема, про обшуки в Марусі Звіробій).
"Всі ці таємні телефонні переговори з Росією, заяви з боку "кварталівців" (наприклад, Сивохо), про те, що ми маємо прибирати КПВВ, запроваджувати повну амністію для бойовиків... Ось Медведчук вніс до Ради законопроєкт, з якого взагалі прибрав пункт, що найманці та окупаційні війська мусять забратися з окупованих територій... Все це стало можливим "завдяки" Зеленському. Тому що він пішов на шантаж Путіна", – пояснив Гай свою точку зору.
Очікується, що Путін і Зеленський вперше зустрінуться 9 грудня в Парижі
gazeta.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша особиста зустріч Зеленського і Путіна має відбутися в рамках "нормандського саміту" 9 грудня в Парижі.
Сам Зеленський раніше заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним, але "треба ще трохи попрацювати".
За словами прессекретаря Путіна, головною метою переговорів президентів України й Росії стане "спроба знайти якісь рішення".
Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".