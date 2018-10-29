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Зеленський заговорив про вибори президента: у ''Кварталі 95'' дали пояснення

1.9тЧитати матеріал російською

Український шоумен, лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський не оголосив про участь у президентських виборах 2019 року.

Такий висновок можна зробити із коментаря OBOZREVATEL прес-секретаря студії "Квартал 95" Тетяни Руденко. Відповідаючи на уточнююче запитання, чи була заява Володимира Зеленського про участь у виборах президента України 2019 року, вона заявила, що виступ був лише монологом.

"Монолог Володимира Зеленського у "Вечірньому кварталі" — це монолог проекту. В цій частині програми все сказано", — коротко прокоментувала виступ Зеленського Руденко.

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Нагадаємо, що на концерті "Вечірнього кварталу" комік вперше публічно висловився про участь у виборах президента України у 2019 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що український олігарх Ігор Коломойський має намір взяти участь у президентській кампанії і зробив ставку на актора, лідера Студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Володимир Зеленський
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вместо Порошенко Украина нашла себе молодого. Вопрос, кого - Вакарчука или Зеленского?
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