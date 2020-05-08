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9 травня • оновлено в 01:09
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"Це профанація!": Порошенко звинуватив владу в обмані медиків

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П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що нинішня влада намагається обдурити лікарів, змінивши законопроєкт щодо виплат медикам, які захворіли COVID-19.

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Про це він сказав у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Спочатку Порошенко заявив, що в Україні неймовірно високий відсоток захворювань серед персоналу – в країнах Європи він в рази менший.

"Якщо ви взяли статистику Італії, то ви повинні знати, що там вважається поганою ознакою те, що 8% хворих COVID-19 складають лікарі. У середньому по Європі це 1-2%. В Україні це майже 20%. Кожен день більше сотні лікарів хворіють", – сказав він.

За словами Порошенка, з самого початку епідемії лікарі були без захисту, оскільки маски були продані за кордон ще до того, як в Україну прийшла хвороба. Водночас держава закупила близько 70-80 тисяч захисних костюмів, тоді як тільки його команда – 130 тисяч.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот з відео

"Лікарі були абсолютно без захисних засобів. Маски були продані, коли в світі вже вирувала епідемія, за 80 копійок, а потім купувалися по 25 гривень. Хтось був притягнутий до відповідальності? Точно ні", – заявив експрезидент.

Також він звинуватив владу в спробі обдурити лікарів. Нещодавно стало відомо, що в "Слузі народу" не хочуть ухвалювати законопроєкт, покликаний ввести виплати медикам, які захворіли COVID-19. Замість цього вони створили альтернативний, де виплати більші, але доступні вони будуть тільки тим, хто отримав через хворобу інвалідність.

"Але у нас інвалідом серед лікарів не стає ніхто. Тому що від грипу не можна стати інвалідом, є тільки супутні хвороби (наприклад, серцево-судинні), які призводять до смерті або інвалідності. Але це профанація. Намагаються обдурити лікарів", – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" готові в три рази збільшити виплати лікарям, які захворіли або померлим від коронавірусу COVID-19, аби перехопити ініціативу у "Європейської солідарності". Крім того, виплати будуть здійснюватися тільки тим медикам, хто отримав через хворобу інвалідність.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Савік Шустер Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус медики
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