"Це профанація!": Порошенко звинуватив владу в обмані медиків

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що нинішня влада намагається обдурити лікарів, змінивши законопроєкт щодо виплат медикам, які захворіли COVID-19.

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Про це він сказав у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". Спочатку Порошенко заявив, що в Україні неймовірно високий відсоток захворювань серед персоналу – в країнах Європи він в рази менший.

"Якщо ви взяли статистику Італії, то ви повинні знати, що там вважається поганою ознакою те, що 8% хворих COVID-19 складають лікарі. У середньому по Європі це 1-2%. В Україні це майже 20%. Кожен день більше сотні лікарів хворіють", – сказав він.

За словами Порошенка, з самого початку епідемії лікарі були без захисту, оскільки маски були продані за кордон ще до того, як в Україну прийшла хвороба. Водночас держава закупила близько 70-80 тисяч захисних костюмів, тоді як тільки його команда – 130 тисяч.

Петро Порошенко Скріншот з відео

"Лікарі були абсолютно без захисних засобів. Маски були продані, коли в світі вже вирувала епідемія, за 80 копійок, а потім купувалися по 25 гривень. Хтось був притягнутий до відповідальності? Точно ні", – заявив експрезидент.

Також він звинуватив владу в спробі обдурити лікарів. Нещодавно стало відомо, що в "Слузі народу" не хочуть ухвалювати законопроєкт, покликаний ввести виплати медикам, які захворіли COVID-19. Замість цього вони створили альтернативний, де виплати більші, але доступні вони будуть тільки тим, хто отримав через хворобу інвалідність.

"Але у нас інвалідом серед лікарів не стає ніхто. Тому що від грипу не можна стати інвалідом, є тільки супутні хвороби (наприклад, серцево-судинні), які призводять до смерті або інвалідності. Але це профанація. Намагаються обдурити лікарів", – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" готові в три рази збільшити виплати лікарям, які захворіли або померлим від коронавірусу COVID-19, аби перехопити ініціативу у "Європейської солідарності". Крім того, виплати будуть здійснюватися тільки тим медикам, хто отримав через хворобу інвалідність.

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