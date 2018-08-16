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"Це приватний захід": Путін потрапив у скандал через весілля

5.6тЧитати новину російською

Президент РФ Володимир Путін 18 серпня відвідає весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. У Кремлі заявили, що наречена особисто запросила його до себе на церемонію під час візиту Путіна до Відня у червні.

53-річна Карін Кнайсль вийде заміж за 54-річного підприємця Вольфганга Мейлінгера в приміщенні одного з виноробних господарств у регіоні Південна Штирія. Саме туди Путін планує заїхати по дорозі до Берліна, де він проведе зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише російське видання "Газета.ру".

Карін Кнайсль

"Комерсант"

Президентський подарунок молодятам в Кремлі ретельно приховується: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що, можливо, про це журналістам повідомлять пізніше. Він також зазначив, що це неформальна поїздка, яка не вимагає протоколу.

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"Президент і раніше відвідував такі заходи за кордоном. Таке бувало. Це приватний захід, там немає протоколу. Але є межі вже робочого візиту до Берліна", – розповів Пєсков.

Українські політики вже відреагували на обіцянку Путіна відвідати весілля глави МЗС Австрії. Зокрема, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко назвала це запрошення ударом по європейських цінностях.

"Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні. Присутність Путіна на церемонії – це ще один сигнал-удар по європейських цінностях: коли під ризиком смерті через голодування перебувають політв'язні Кремля як Сенцов, Балух", – зазначила Гопко.

Як писав OBOZREVATEL, зустріч Путіна і Меркель відбудеться 18 серпня. Канцлер Німеччини запросила президента РФ до резиденції Мезеберг, щоб обговорити низку питань щодо Сирії і України.

Особа
Володимир Путін
Місце
Австрія
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
путя попер свою агентуру раскрывать, по инверсионному следу сразу ясно, у кого помощи просит
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Свинособак синессаных забыли спросить.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Гаджиев Аслахан, свинособаки продукт сношений свиней мокш и собак орды)))
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
"... дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине."Да нет,это всего-навсего говорит о том,что ни кто уже не желает связываться с окраиной даже в роли какого-либо посредника.Эта Гапка смешала в одну смердящую кучу мифические европейские ценности и террориста-зека Синцова.Всем и в Берлине,а уж тем более в Автрии,глубоко похуй на этот истерический всхлип откуда-то из жопы мира.Да,хотелось бы спросить,а что,Пидрашенку с Чугункиным на свадьбу не позвали даже в качестве официантов?Хотя зачем культурным людям скандалы:эти гастарбайтеры допьют по привычке из бокалов за гостями,завалятся под стол и начнут спивать в два голоса "Щенявмеру".Это будет адский трэш.
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