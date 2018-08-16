"Це приватний захід": Путін потрапив у скандал через весілля

Президент РФ Володимир Путін 18 серпня відвідає весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. У Кремлі заявили, що наречена особисто запросила його до себе на церемонію під час візиту Путіна до Відня у червні.

53-річна Карін Кнайсль вийде заміж за 54-річного підприємця Вольфганга Мейлінгера в приміщенні одного з виноробних господарств у регіоні Південна Штирія. Саме туди Путін планує заїхати по дорозі до Берліна, де він проведе зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише російське видання "Газета.ру".

Карін Кнайсль "Комерсант"

Президентський подарунок молодятам в Кремлі ретельно приховується: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що, можливо, про це журналістам повідомлять пізніше. Він також зазначив, що це неформальна поїздка, яка не вимагає протоколу.

"Президент і раніше відвідував такі заходи за кордоном. Таке бувало. Це приватний захід, там немає протоколу. Але є межі вже робочого візиту до Берліна", – розповів Пєсков.

Українські політики вже відреагували на обіцянку Путіна відвідати весілля глави МЗС Австрії. Зокрема, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко назвала це запрошення ударом по європейських цінностях.

"Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні. Присутність Путіна на церемонії – це ще один сигнал-удар по європейських цінностях: коли під ризиком смерті через голодування перебувають політв'язні Кремля як Сенцов, Балух", – зазначила Гопко.

Як писав OBOZREVATEL, зустріч Путіна і Меркель відбудеться 18 серпня. Канцлер Німеччини запросила президента РФ до резиденції Мезеберг, щоб обговорити низку питань щодо Сирії і України.