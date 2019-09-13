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13 вересня • оновлено в 13:52
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"Це політична розправа": в "ЄС" звернулися до журналістів через розпуск ЦВК

1.4т Читати матеріал російською

Депутат із фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов звернувся до журналістів із проханням розпочати розслідування щодо припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.

Про це він заявив після засідання парламенту, передає пресслужба політсили на своїй сторінці у Facebook. За словами Герасимова, монобільшість хоче мати "кишенькову ЦВК" і робиться це з певною метою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"ЦВК – це професійна, рівновіддалена установа від усіх, яка створюється таким чином, щоб там були представники багатьох політичних сил. ЦВК створюється на сім років, щоб на неї не могли впливати ні президент, ні парламент. Сьогодні цей принцип було порушено", – заявив Герасимов.

Артур Герасимов

Артур Герасимов

Пресслужба партії "Європейська солідарність"

Новини
Розпуск ЦВК: Комітет виборців виступив проти рішення Зеленського

За його словами, на обговорення цього питання не запросили нікого із членів ЦВК, що було схоже на "політичну розправу".

"Ми були категорично проти. Проти була громадськість, експертна спільнота, "Опора". І незважаючи на це, сьогодні рішення було продавлене через зал. Ще раз хотів би звернутися до вас: проаналізуйте і з'ясуйте, з якою метою чи, боронь Боже, антиукраїнською метою, це робилося", – зазначив Герасимов.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді України та деякі представники інших політсил підтримали подання Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії. Це рішення було підтримане 341 голосом у ході пленарного засідання парламенту 13 вересня. Це може стати черговим кроком до узурпації влади і впливу на вибори.

Раніше проти розпуску Центральної виборчої комісії виступила Громадська мережа "Опора" та Комітет виборців України.

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Особа
Артур Герасимов
Теги
Партія "Європейська солідарність" ЦВК
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
Клоуны. Когда не могли раздерибанить сами, то увеличили состав до 17 человек и завели своих 9.
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