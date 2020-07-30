Це політична гра, – Єрмак відреагував на заяву Козака про безглуздість переговорів щодо Донбасу

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає "тонкою політичною грою" заяву заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про безглуздість переговорів щодо Донбасу на рівні радників.

У коментарі LIGA.net він зазначив, що Україна зайняла жорстку позицію, а Росія намагається посилити свою.

"Очевидно, що ні у кого вже немає ніякого сумніву в тому, що переговорний процес з питання Донбасу дуже непростий. Він складний, в'язкий, але сьогодні його якісно переформатували. Ми зайняли проактивну і більш жорстку позицію. І лист пана Козака, на мій погляд , – це скоріше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу", – зазначив Єрмак.

Глава ОП переконаний, що припиняти переговори немає ніякого сенсу, тому робота триває.

"Сьогодні ми маємо четвертий день тиші на Донбасі, і це – прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську і нормандського формату. Це як раз свідчить про велику ефективність переговорів, незважаючи на всі складнощі, які виникають в процесі", – розповів Єрмак, додавши, що градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, і це нормально.

Він закликав спокійно ставитися до подібних листів та їх інтерпретацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак направив лист раднику канцлерки Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), в якому заявив про безглуздість переговорів щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитися від них.