"Це плітки": Глава МОЗ розповіла про зв'язок зі скандальним нардепом Радуцьким

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що тісно не знайома з народним депутатом від "Слуги народу", засновником клініки "Борис" Михайлом Радуцьким.

Про це глава МОЗ повідомила на прес-конференції в Києві, 4 вересня, коментуючи інформацію в ЗМІ про заміну її Радуцьким на посаді в міністерстві.

Чиновник зазначила, що лише мигцем зустрічалася з політиком.

"З Михайлом Радуцьким я перетиналася тільки на ефірах (на ТБ – Ред.), на якому я йому сказала, що я можу допомогти з законопроектом, який він писав. І якщо потрібна буде допомога, то він може звертатися. І ми спілкувалися лише на цю тему", – розповіла вона.

При цьому Скалецька зазначила, що Радуцький подавав резюме на вакансію роботи в міністерстві.

"У якийсь момент сказали, що шукають вакансії, і йому теж порадили подати резюме. І нічого більше, ніж це резюме не відбувалося. Все інше лише плітки. Ніяких інших домовленостей я не отримувала", – додала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Зоряну Скалецького згодом на посаді міністра охорони здоров'я може замінити нардеп Михайло Радуцький.

Раніше новим главою Міністерства охорони здоров'я України стала Зоряна Скалецька – експерт Центру підтримки реформ при Кабміні та кандидатура, яку в листуванні Радуцький назвав "своєю людиною".

Відзначимо, що Михайло Радуцький попався на скандальній листуванні під час засідання Верховної Ради 29 серпня. Пізніше він виправдався за нецензурні висловлювання в листуванні про можливе міністра охорони здоров'я.

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