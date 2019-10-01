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1 жовтня • оновлено в 21:59
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/ Політика

"Це план Путіна": у Порошенка назвали домовленості Зеленського пасткою Кремля

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Співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала "формулу Штайнмаєра" планом президента Росії Володимира Путіна.

На своїй сторінці у Facebook вона розкритикувала поточний хід переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.

"Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. У Москви тепер жодних зобов'язань", – вважає вона.

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Путін і Зеленський

Колаж

За словами політика, ключовий блок угод із безпеки на сході країни тепер нібито не обговорюється, "залишився тільки політичний".

"Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам", – написала опонентка президента.

"Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР тільки на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі – це повзуча федералізація", – стверджує Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та гучну "формулу Штайнмаєра".

Він підкреслив, що "червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде і капітуляції ЗСУ не буде.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Новини Донбасу політика Партія "Європейська солідарність"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Если бы эта дур...нет, истеричная дама, больше бы возмущалась за коррупцию и за слабость страны, чтобы Украина за годы их правления стала сильной и перестала быть коррумпированной, то никто бы не принуждал ее к российским формулам. Какой извилиной эта б/у нардепка думала Запад будет терпеть слабость и тотальную коррупцию Украины? Я предполагаю какой - той, которая разделяет два полушария на которых она сидит.
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3
1
Карпов Стас
Карпов Стас
Снова меньшинство пытается диктовать свою волю подавляющему большинству
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да не паникуйте вы свиньи усраинские ,вы и так на кукане.
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
Драго Кувалда, на бутылке
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