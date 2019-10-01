"Це план Путіна": у Порошенка назвали домовленості Зеленського пасткою Кремля

Співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала "формулу Штайнмаєра" планом президента Росії Володимира Путіна.

На своїй сторінці у Facebook вона розкритикувала поточний хід переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі.

"Це односторонні зобов'язання України, на нас покладають відповідальність за не нами розв'язану війну. У Москви тепер жодних зобов'язань", – вважає вона.

Путін і Зеленський Колаж

За словами політика, ключовий блок угод із безпеки на сході країни тепер нібито не обговорюється, "залишився тільки політичний".

"Влада сором'язливо мовчить ще про амністію бойовикам", – написала опонентка президента.

"Закон про особливості місцевого самоврядування приймався ВР тільки на три роки, а не на постійній основі. На постійній основі – це повзуча федералізація", – стверджує Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та гучну "формулу Штайнмаєра".

Він підкреслив, що "червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде і капітуляції ЗСУ не буде.

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