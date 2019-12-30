"Це заохочує агресора": "Європейська солідарність" виступила із різкою критикою влади

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що домовленості нормандської зустрічі в Парижі, за підсумками якої було оголошено про обмін "всіх на всіх", або бодай "всіх встановлених на всіх встановлених", були грубо порушені Російською Федерацією і повністю контрольованими нею бойовиками.

Звернення опубліковане на сайті партії "Європейська солідарність". Приводимо текст повністю.

"Ми вітаємо всіх звільнених з окупованих територій заручників і полонених, військових і цивільних, журналістів, тих, хто в боровся з окупаційним режимом в тилу ворога. При цьому наголошуємо, що це був нерівноправний обмін на умовах Москви, в якому Кремль грав активну роль, а українське керівництво пасивно виконувало його забаганки.

Росія не звільнила жодного представника кримських татар і політв’язнів Кремля з російських в’язниць, приховує інформацію про десятки утримуваних в окупованому Криму і на Донбасі. Учасники переговорної групи від України вже заявили, що на Донбасі залишилися сотні заручників. Про який обмін "всіх на всіх" або "всіх встановлених" тоді йде мова?

Нормандська зустріч 24 канал

До обміну мали бути задіяні лише громадяни, безпосередньо причетні до бойових дій на сході країни, але під диктат російської сторони були звільнені терористи-убивці, які підірвали мирну ходу громадян у Харкові, та бійці "Беркуту", обвинувачені у розстрілах під час Революції гідності і які можуть вказати на безпосередніх замовників вбивств на Майдані у 2014 році. Всі ці злочини відбулися ще до початку війни на Донбасі і ці злочинці апріорі не підпадали під дії мінських угод чи амністію.

Москва і контрольовані нею бойовики всі ці роки шантажували Україну вимогою видати терористів і бійців "Беркуту", але команда Порошенка не піддавалася на цей тиск й змогла знайти та звільнити більш ніж 3000 наших громадян, які перебували в полоні, без виконання неприпустимих забаганок Кремля.

Сьогодні колишні поплічники Януковича, інтегровані в нову владу, вже відкрито хизуються, що від початку президентства Зеленського звільнені від кримінальної відповідальності усі, хто був причетний до злочинів Майдану. Більше того – вони обіцяють повний реванш і закликають до "полювання" на майданівців, волонтерів та учасників АТО. Ми не бачимо жодної реакції чинної влади на погрози у бік родичів Небесної Сотні і їхніх адвокатів, про які вони публічно заявили.

Здача переговорних позицій командою Зеленського – це продовження сумнівної політики по замиренню агресора. Частиною цієї безперервної і небезпечної політики є відмова України від судових позовів у газових питаннях, видача Росії важливого свідка у справі збитого малайзійського лайнера МН17, що ускладнює притягнення Російської Федерації до відповідальності у міжнародних судах.

Подібна угодницька політика нинішньої влади є неприпустимою. Вона не лише підриває міжнародні позиції України, а й заохочує подальші злочинні дії країни-агресора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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