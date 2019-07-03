"Це пастка!" Ідею Кравчука про діалог з Путіним рознесли вщент

Україні не вигідні прямі переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це заявив в ефірі ObozTV ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи ідею першого президента Леоніда Кравчука повернутися до Будапештського меморандуму і розпочати діалог з Москвою.
Огризко нагадав, що переговори з РФ вже неодноразово приводили виключно до поступок з боку України.
"Тому я не поділяю думки першого президента щодо необхідності прямих переговорів. Це пастка, в яку нас затягує Росія. Яка потім подасть це у вигідному їй світлі", – попередив він.
На його думку, зараз немає особливої різниці, в якому форматі проходять переговори – в Мінському чи Будапештському.
"Ми можемо згадувати старі формати, вигадувати нові формати... Можемо сідати втрьох, вп'ятьох, вдесятьох ... Від цього ситуація абсолютно не зміниться доти, поки не зміниться позиція РФ", – пояснив дипломат.
Огризко переконаний, що змусити Росію змінити позицію може тільки одне – жорсткий тиск і ще більш жорсткі, дієві санкції.
"Росія – це країна, яка випадає з цивілізованого світу, тому що не поважає міжнародне право. Я був на десятках або навіть сотнях переговорів з нашими західними партнерами, де у нас були протиріччя. Але ми завжди знаходили компроміс і обидві сторони залишалися задоволеними. Тому що ми базувалися на нормах міжнародного права і здоровій логіці. Ані того, ані іншого у Росії немає. Це країна-агресор, яка розтоптала міжнародне право і прикривається їм тільки тоді, коли їй вигідно", – розповів колишній очільник МЗС.
Він наголосив, що "нормальні підходи" з Росією не спрацюють.
"Тут працює тільки сила", – констатував Огризко.
Дипломат висловив жаль, що європейські країни не повністю це розуміють і навіть пішли на повернення Росії в ПАРЄ.
"Захід пішов на компроміс із власною совістю, власними принципами, і це не свідчить на його користь. Але все-таки є вищі інтереси, ніж ПАРЄ. Це – інтереси безпеки", – зазначив він.
Леонід Кравчук виступив за діалог з Путіним
glavred.info
OBOZREVATEL нагадує:
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Мінський процес "не ефективний" і "вичерпав себе". Він виступив за повернення України до Будапештського меморандуму і початок прямого діалогу з Росією по Донбасу.
Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк розповів про те, що "Мінськ" зайшов в глухий кут, і саме тому президент Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником в Тристоронній контактній групі в Мінську. За його словами, у Кучми були "нові ідеї", які варто спробувати.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".