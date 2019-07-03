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"Це пастка!" Ідею Кравчука про діалог з Путіним рознесли вщент

1.7тЧитати матеріал російською

Україні не вигідні прямі переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив в ефірі ObozTV ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, коментуючи ідею першого президента Леоніда Кравчука повернутися до Будапештського меморандуму і розпочати діалог з Москвою.

Огризко нагадав, що переговори з РФ вже неодноразово приводили виключно до поступок з боку України.

"Тому я не поділяю думки першого президента щодо необхідності прямих переговорів. Це пастка, в яку нас затягує Росія. Яка потім подасть це у вигідному їй світлі", – попередив він.

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На його думку, зараз немає особливої різниці, в якому форматі проходять переговори – в Мінському чи Будапештському.

"Ми можемо згадувати старі формати, вигадувати нові формати... Можемо сідати втрьох, вп'ятьох, вдесятьох ... Від цього ситуація абсолютно не зміниться доти, поки не зміниться позиція РФ", – пояснив дипломат.

Огризко переконаний, що змусити Росію змінити позицію може тільки одне – жорсткий тиск і ще більш жорсткі, дієві санкції.

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"Росія – це країна, яка випадає з цивілізованого світу, тому що не поважає міжнародне право. Я був на десятках або навіть сотнях переговорів з нашими західними партнерами, де у нас були протиріччя. Але ми завжди знаходили компроміс і обидві сторони залишалися задоволеними. Тому що ми базувалися на нормах міжнародного права і здоровій логіці. Ані того, ані іншого у Росії немає. Це країна-агресор, яка розтоптала міжнародне право і прикривається їм тільки тоді, коли їй вигідно", – розповів колишній очільник МЗС.

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Він наголосив, що "нормальні підходи" з Росією не спрацюють.

"Тут працює тільки сила", – констатував Огризко.

Дипломат висловив жаль, що європейські країни не повністю це розуміють і навіть пішли на повернення Росії в ПАРЄ.

"Захід пішов на компроміс із власною совістю, власними принципами, і це не свідчить на його користь. Але все-таки є вищі інтереси, ніж ПАРЄ. Це – інтереси безпеки", – зазначив він.

Леонід Кравчук виступив за діалог з Путіним

Леонід Кравчук виступив за діалог з Путіним

glavred.info

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Теми
Мирні переговори в МінськуВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Володимир ОгризкоЛеонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
переговори щодо ДонбасуООСБудапештський меморандум
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
"Тут работает только сила", но так силы у Украины нет и не будет, а своим покровителям она надоела хуже горькой редьки, то остается только одно: завернуться в простыню и потихоньку ползти на кладбище!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Старая сволочь Кравчук все никак не угомонится
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Смешно смотреть на буйный цвет паранойи в Paгульлeндe. Сплошь одни ловушки видят во всем. "Тут сработает только сила" в исполнении человека с фамилией Огрызко звучит просто страшно ☺
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