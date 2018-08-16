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Це нокдаун! Нардепи влаштували жорстку бійку в прямому ефірі. Відео

23.1тЧитати новину російською

Народні депутати Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов ("Наш край") влаштували бійку в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Спочатку між політиками відбулася словесна перепалка, під час якої Мосійчук сказав Шахову, що партії "Наш край", яку той представляє, треба визначитися: "Не будьте напіввагітні. Не можна бути в опозиції тільки до уряду і представляти Адміністрацію президента. Ви виглядаєте дуже смішно" .

"По гей-парадах не ходіть і будьте чоловіком", - відповів Шахов Мосійчуку, після чого той заявив, що жодного разу не був на гей-параді і зажадав від свого опонента вибачень, назвавши його "базарною бабою".

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Потім Мосійчук підійшов до Шахова, який після взаємних образ схопив радикала за горло і штовхнув на підлогу. Той швидко піднявся і політики продовжили бійку, зупинити яку вдалося лише співробітниці телеканалу.

Однак на цьому конфлікт не було вичерпано - політики продовжили з'ясовувати стосунки в ліфті на шляху зі студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня Мосійчук у прямому ефірі зчепився з нардепом від "Блоку Петра Порошенка".

Особи
Сергій ШаховІгор Мосійчук
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
наш крайрадикальна партія
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быдло депутаты -избранники быдлонаселения
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Гетьман Алена
Гетьман Алена
Жириновский тому пример, урод уродом, как и раисяне
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Anatoly Sava
Anatoly Sava
милые бьются - только тешатся
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порошенко любит наш край.
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Д Алексей
Д Алексей
, жириновский вафлист как и ты! ну что в тему мой коммент?
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