Це нокдаун! Нардепи влаштували жорстку бійку в прямому ефірі. Відео

Народні депутати Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов ("Наш край") влаштували бійку в прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Спочатку між політиками відбулася словесна перепалка, під час якої Мосійчук сказав Шахову, що партії "Наш край", яку той представляє, треба визначитися: "Не будьте напіввагітні. Не можна бути в опозиції тільки до уряду і представляти Адміністрацію президента. Ви виглядаєте дуже смішно" .

"По гей-парадах не ходіть і будьте чоловіком", - відповів Шахов Мосійчуку, після чого той заявив, що жодного разу не був на гей-параді і зажадав від свого опонента вибачень, назвавши його "базарною бабою".

Потім Мосійчук підійшов до Шахова, який після взаємних образ схопив радикала за горло і штовхнув на підлогу. Той швидко піднявся і політики продовжили бійку, зупинити яку вдалося лише співробітниці телеканалу.

Однак на цьому конфлікт не було вичерпано - політики продовжили з'ясовувати стосунки в ліфті на шляху зі студії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня Мосійчук у прямому ефірі зчепився з нардепом від "Блоку Петра Порошенка".