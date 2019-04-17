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"Це нижче плінтуса": Луценко зізнався про розмови із Зеленським

11.6тЧитати матеріал російською

Генпрокурор Юрій Луценко зізнався, що раніше був шанувальником творчості "Кварталу 95", лідером якого є шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю theБабель (неопублікований фрагмент) Луценко зазначив, що часто відвідував концерти "кварталівців", оскільки йому "подобалася політична сатира і жарти".

"Я був прихильником "Кварталу" до серіалу "Сказочная Русь". Я вважаю це нижче плінтуса, особливо, в умовах, коли Юля сиділа в тюрмі, а над нею допускалися жарти такого характеру. Коли мені можна було дзвонити з тюрми, я подзвонив Зеленському. Він упізнав мій дефект мови і каже: "Юрію Віталійовичу! Це ви! Давно не бачилися! Посидіти б"! А я кажу: "Та я вже насидівся". Я чесно висловив своє "фе" "Сказочной Русью", а він ухилився від відповіді", - розповів Луценко.

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За його словами, він також зустрічався із Зеленським у 2014 році, коли Порошенко пропонував йому вступити в ряди партії БПП, однак шоумен відмовився.

"А потім була зустріч, коли були чутки, що він іде в президенти, ми про це поговорили, але розповідати некоректно", – заявив генпрокурор.

Юрій Луценко та Володимир Зеленський

Юрій Луценко та Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більший, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Юрій ЛуценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
95 Квартал
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Юла просто завидовал Вове ,потому что В отличии от генерального прокурора Луценко у Зеленского есть юридическое образование
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